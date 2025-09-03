Haz que se toque, el momento de la madre de Affan Kurniawan lloró en los brazos de Raffi Ahmad

VIVA – Algún tiempo recientemente, Raffi Ahmad Recibió fuertes críticas de los usuarios de las redes sociales porque no se consideraba pro-comunicación. Esto sigue a la manifestación que tuvo lugar en Yakarta desde la semana pasada. Raffi, que se convirtió en el mensajero especial del presidente, fue criticado porque no brindó apoyo a las personas que salieron a las calles.

Leer también: Perfil viral rosa y verde en las redes sociales, resulta que este es el significado detrás de esto



También se lo considera lento para responder al incidente que Affan kurniawan21 años -HO -LOD en línea de taxistas de motocicletas en línea que fueron asesinados por vehículos tácticos BRIMOB el jueves de la semana pasada. El esposo de Nagita Slavina fue visto acaba de expresar sus condolencias el viernes. Mientras que otros artistas son bastante activos en expresar el incidente.

Después de recibir críticas y comentarios negativos de los internautas, Raffi Ahmad y su madre en secreto, Amy Qanita llegó a la residencia de Affan Kurniawan el martes por la noche 2 de septiembre de 2025. Esto se puede ver en el video compartido por varias cuentas de Tiktok.

Leer también: El Ministro del Interior es testigo de la entrega de la casa a la familia del difunto Affan Kurniawan



En el video, se ve a Raffi Ahmad vistiendo toda ropa negra y gorra negra. Luego experimentó el padre y la madre de Affan Kurnaiwan. Mientras saludaba a la madre de Affan Kurniawan, inmediatamente dio la bienvenida al abrazo de la mujer que estaba llorando.

Raffi también tuvo tiempo de calmar a la madre de Affan Kurniawan al frotar la espalda de la mujer. Raffi también parecía tratar de contener sus emociones y frotar su rostro varias veces.

Leer también: Kompolnas se aseguró de que se examinaran a 7 personas relacionadas con la muerte de la muerte de Kurniawan Brimob Miembro



No solo Raffi, Amy Qanita también fue vista inmediatamente abrió su mano y abrazó a la madre de Affan Kurniawan que estaba llorando hasta que se quedó atrapada. También frotó el cálido espalda de la espalda de la mujer.

También se vio que Raffi y Amy Qanita saludaban a toda la familia del difunto Affan Kurniawan. No para olvidar el esposo y los padres de Nagita Slavina, rezaron mientras visitaban la residencia del difunto affan Kurniawan.

Después de llorar a la casa del difunto Affan Kurniawan, Raffi también recibió brevemente solicitudes de fotos de residentes locales. También saludó brevemente a los residentes alrededor de la casa de Affan antes de despedirse de un hogar.

De repente, la carga inmediatamente cosechó muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocos de los fanáticos de Raffi Ahmad que lo expresaron inmediatamente.

«Noh, al ver que ayer le preguntó a Raffi Ahmad dónde, era una persona ocupada, no como si fuéramos un abogado de desempleo», dijo los internautas.

«AA People Baek», dijo otro.

«Me conmovió, gracias a AA siempre se preocupaba por la saludable y saludable de AA y Mamah Ami, así como la familia extendida de AA y todo saludable», dijo otro.