Haz que la bondad vuelva a ser grande







Este siglo se ha caracterizado por la normalización generalizada del cinismo. Con lo que me refiero simplemente a la idea de que todo idealismo es estúpido o falso, que la bondad no es una idea aspiracional; que el concepto de bondad es incluso vergonzoso. A medida que confiamos más en marcos analíticos para decidir quién o qué está bien y qué está mal, perdemos nuestro GPS para navegar por el terreno contradictorio de la vida, para buscar la bondad fuera de un menú fijo.

Recientemente alguien me dijo “no todas las cosas buenas tienen impacto”. No estuve en desacuerdo, pero reflexioné sobre la frase en sí durante mucho tiempo, preguntándome sobre su implicación de que el impacto, un éxito mensurable, era el valor final, mientras la idea de bondad parpadeaba como esa letra que funciona mal en un letrero de neón, ni allí ni no allí.

Y aún así.

Como hemos visto, la gente se une a las flotillas para Gaza¿Cómo deberíamos pensar en ellos sino como personas valientes y que buscan el bien? No sólo Greta Thunberg, sino los quinientos civiles, de cuarenta y cuatro países, de los que desconocemos los nombres de la mayoría, que han arriesgado sus vidas para hacer algo bueno. Y los trabajadores de la salud que persisten en su trabajo, a pesar de que, como se informó recientemente, en Gaza mueren en promedio dos trabajadores de la salud. Los estudiantes y trabajadores de todo el mundo protestan por la injusticia que ven cometida contra los demás, arriesgando sus empleos, carreras y libertad todo el tiempo. Esto no es simplemente rectitud sino también una cualidad de bondad.

El cinismo –la creencia de que la bondad no puede existir– es el primer paso que permite que florezca el fascismo y que la crueldad se convierta en la norma. Nos pide que creamos que la increíble crueldad de los videos que vemos de funcionarios enmascarados de ICE arrestando a inmigrantes en la mitad de la vida, disfrutando del poder de hacer daño y exhibiendo este poder a través de sus videos, es la condición humana por defecto. Que la gente es realmente mala, y eso es “realismo”, “practicidad” y “la verdad real”. Que las guerras implacables afectaron a la gente, a veces mediante armas y bombardeos como en Palestina, a veces mediante crueldades económicas y desplazamientos, a veces mediante discursos políticos binarios, es lo que hace girar al mundo.

Si la bondad y la conexión son ilusorias, entonces, por supuesto, debe ser cada uno por sí mismo, porque no debemos esperar nada más que lo peor unos de otros, y no debemos nada unos a otros. No valoramos a nadie, excepto si tiene “impacto” o éxito según alguna métrica, no por la naturaleza inherente de lo que es. Y entonces nadie nos valora y no sentimos ningún sentimiento de valorarnos a nosotros mismosluchar por la perfección sin un compromiso con la bondad: una empresa de descontento y soledad sin fin.

La idea de bondad alguna vez fue dominio de la religión y la espiritualidad. Pero como esas áreas están tan viciadas y desacreditadas, el mundo secular ha luchado por pensar en este aspecto de la existencia humana. Vi un vídeo donde la socióloga Tressie Mc Millan Cottom decía “la responsabilidad es libertad”. La idea de debernos algo unos a otros es un rico lugar de conexión donde se nos ofrece la libertad de ser nosotros mismos. Ser buenos unos con otros, ser responsables unos con otros, personal y políticamente, no es un estado de perfección, sino de constante esfuerzo e imperfección. Es también nuestro sentido de propósito, una forma de amar, el corazón de la justicia. Yaniki, haz que la bondad vuelva a ser grande.

Paromita Vohra es una cineasta, escritora y curadora galardonada que vive en Mumbai y trabaja con ficción y no ficción. Comuníquese con ella en paromita.vohra@mid-day.com





Fuente