¡Haz pánico! Segundos en los que el Avanza desesperado por ir a contracorriente en la autopista de peaje del aeropuerto, perseguido por la policía pero perdido

Jacarta – Acciones peligrosas de un conductor de automóvil Toyota. Avanza grabado viral en las redes sociales. El auto plateado estaba decidido a conducir. oponerse a dirección en el camino tol ir a Aeropuerto Soekarno-Hatta Internacional (soetta), provocando el pánico entre otros usuarios de la vía.

Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @lbj_jakarta. En el vídeo viral se puede ver que el Avanza circula tranquilamente contra la corriente, mientras que el tráfico en la dirección opuesta parece denso y suave.

«Se observó un automóvil yendo en dirección contraria a la carretera de peaje del aeropuerto Soekarno-Hatta el 3 de enero de 2026, alrededor de las 10:00 am», citó la cuenta el lunes 5 de enero de 2026.

Mientras tanto, con respecto a este asunto, el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía del Aeropuerto Soekarno-Hatta, comisionado adjunto de policía Sularno, reveló que el incidente ocurrió el sábado 3 de enero de 2025 por la mañana. El coche se dirigió inicialmente desde la carretera de peaje de Sediyatmo hacia la puerta de peaje principal de Benda en el kilómetro 3.

«De repente, antes de entrar en el área de transacciones de la entrada de la subestación 7 de Benda, el vehículo se detuvo, giró y se dirigió en dirección opuesta hacia Soetta», dijo Sularno.

El agente del peaje corrió tras él, tratando de detener el vehículo, porque las acciones imprudentes del conductor pusieron en grave peligro la seguridad.

«Al ver este incidente, el guardia de seguridad de la puerta (Pak Hidayatulloh) corrió y gritó para evitar que el vehículo girara, pero el vehículo continuó moviéndose y no fue identificado», dijo.

Hasta ahora, la policía sigue buscando al travieso Avanza. Se escanearon imágenes de CCTV (circuito cerrado de televisión) para identificar la placa del vehículo, pero hasta la fecha no se ha rastreado el automóvil.

«Al revisar el CCTV de peaje, vimos el incidente en la puerta de peaje del objeto principal de CSS. La patrulla 211A se dirigió desde el KM 05+600B a la escena del crimen, y la patrulla 211A ya lo había seguido, el vehículo Toyota Avanza plateado no fue rastreado ni identificado», dijo.