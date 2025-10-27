Haz estas 5 cosas, andar en moto en temporada de lluvias será más seguro

Jacarta – Entrando temporada de lluviasciclista motor Es necesario aumentar la vigilancia y preparar mejor los vehículos antes de viajar. Las condiciones de la carretera resbaladizas, la visibilidad limitada y el menor rendimiento del vehículo pueden aumentar el riesgo de accidentes si no se anticipan adecuadamente.

El jefe de Promoción de la Seguridad en la Conducción de PT Wahana Makmur Sejati (WMS), Agus Sani, recordó la importancia de la preparación de los automovilistas para afrontar esta situación.

«Muchos conductores tienen prisa, no revisan sus vehículos o no ajustan su estilo de conducción cuando llueve. De hecho, la lluvia requiere que seamos más cuidadosos y mejor preparados», afirmó, citado. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del lunes 27 de octubre de 2025.

A continuación se presentan algunos pasos recomendados para mantener seguros a los conductores en condiciones de lluvia:

1. Comprobar el estado de los neumáticos y frenos.

Los neumáticos que todavía tienen ranuras lo suficientemente profundas pueden ayudar a mantener la tracción en superficies resbaladizas. La presión del aire también debe ajustarse según las recomendaciones del fabricante. Además, verifique el sistema de frenos para asegurarse de que las pastillas de freno no estén delgadas y que no haya fugas de líquido de frenos.

2. Utilice un impermeable seguro

Es más recomendable llevar un impermeable estilo traje (camiseta y pantalón) que un estilo poncho porque es más seguro y no se engancha fácilmente con las ruedas. Elija un color brillante para que pueda ver fácilmente a otros conductores, especialmente en condiciones de lluvia intensa o poca luz.

3. Mantenga una velocidad y distancia seguras

Las condiciones de la carretera mojada significan que los vehículos requieren distancias de frenado más largas. Por ello, se recomienda reducir la velocidad y mantener una distancia de seguridad con el vehículo que circula delante. Evite frenadas bruscas y utilice una técnica de frenado combinada para mantener la motocicleta estable.

4. Asegúrese de que las luces y el sistema eléctrico funcionen correctamente.

Los faros, las señales de giro y las luces de freno son importantes para la visibilidad. Asegúrese de que todo esté funcionando antes de salir y revise los cables en busca de cables expuestos o sueltos para evitar cortocircuitos debido al agua.

5. Mantener la condición corporal y la concentración.

Utilice guantes impermeables, zapatos antideslizantes y un casco con visera transparente para mantener una visión clara. Si tu cuerpo no está en forma, deberás posponer el viaje por razones de seguridad.