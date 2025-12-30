¡Haz conmoción para los residentes de Cilandak! Un comerciante de tofu redondo presuntamente abusó de un niño y lo enojó casi hasta la muerte

Jacarta – Un hombre de iniciales A (33), fue detenido por la policía tras presuntamente cometer abuso a niño menor con las iniciales AN (7).

sucedió en la zona cilándak Este, Pasar Minggu, sur de Yakarta. Así lo confirmó el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Pasar Minggu, el inspector Muhammad Adha Arfa Syala.

«Se arrestó a un hombre sospechoso de haber abusado de menores», dijo en Yakarta, el martes 30 de diciembre de 2025.

Adha dijo que el incidente de acoso ocurrió el jueves 25 de diciembre de 2025 por la tarde a las 17.00 horas, cuando la víctima jugaba con dos amigos frente a su casa. Luego vino el perpetrador como comerciante tofu redondo pasando por ahí.

Luego, el perpetrador se acercó a la víctima y realizó actos de acoso hasta que finalmente se dio a la fuga. «La víctima gritó y se quejó con su madre», dijo.

El lunes 29 de diciembre de 2025, por la tarde a las 18:00 horas, el perpetrador volvió a vender en el TKP (escena del crimen), que luego fue asegurado por los residentes.

«Cuando llegaron los agentes, el agresor resultó herido y la situación no era propicia porque los residentes seguían intentando golpear al agresor, luego los agentes arrestaron y se llevaron al agresor», dijo.

Se sabe que el autor realizó la acción tres veces y ahora ha sido arrestado por la policía de Pasar Minggu. (Hormiga)