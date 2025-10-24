Hayley Williams, modelo a seguir, líder de Rolling Stone Músicos sobre músicos

Hayley Williams de Paramore, Jack Antonoff, María Zardoya de las Marías y Role Model encabezó el tercer evento anual en vivo Musicians on Musicians de Rolling Stone en el Beacon Theatre de Nueva York. La edición de 2025 reunió a dos parejas (Antonoff con Williams y Role Model con Zardoya) para una velada de debates y actuaciones en vivo, organizada y moderada por la estrella de “Saturday Night Live” James Austin Johnson, quien comenzó la velada bromeando sobre sus impresiones de Trump y el “salón de baile” en el que se convertiría el Beacon bajo una futura administración.

Role Model y Zardoya hablaron sobre el éxito viral, la imprevisibilidad de las canciones exitosas y cómo ambos grupos han evolucionado desde el “pop de dormitorio” hasta encabezar los principales lugares. Zardoya calificó la exitosa canción de la banda, “No One Noticed”, como un “anti-éxito” y habló de cómo un fan de 84 años le dijo una vez: “Nunca he consumido drogas, pero creo que esta canción suena a Molly”. Luego se le unió Josh Conway de las Marías en la guitarra para un set que incluía “Sienna” y “No One Noticed”, luego Role Model tocó un set con “Some Protector” y, por supuesto, su éxito, “Sally, When the Wine Runs Out”.

Zardoya con modelo a seguir (Foto: Krista Schlueter)

Tras un intermedio, Williams y Antonoff hablaron sobre música pero también sobre el clima político. Williams, haciendo referencia a su nuevo álbum en solitario Ego Death at a Bachelorette Party, bromeó: «Vivir en Nashville es la despedida de soltero». Antonoff describió la gira por Estados Unidos como “un ejercicio en una oscuridad asombrosa y una esperanza asombrosa”, mientras que Williams elogió la sátira de Johnson como algo que “nos ayuda a sobrevivir en los peores tiempos”.

Williams y Antonoff, acompañados por su banda Bleachers, intercambiaron canciones y versos, abriendo con su “Mirtazapine” antes de sumergirse en varias canciones de Bleachers y estrenar algunas de su reciente álbum en solitario “Ego Death at a Bachelorette Party”, así como su nueva canción juntos “Good Ol’ Days”.