Hayley Williams deja oficialmente la muerte del ego en una despedida de soltera ‘

Hayley Williams ha lanzado La última versión secuenciada de su álbum «Ego Death at a Bachelorette Party», que anteriormente lanzó fuera de servicio en su sitio web y servicios de transmisión.

«Ego Death» incluye las 17 canciones que presentó en julio, así como una canción adicional «Parachute». El álbum fue producido completamente por Daniel James, y Williams escribió, interpretó y grabó numerosos instrumentos en todo el set. «Ego Death» presenta contribuciones adicionales de Brian Robert Jones y Joey Howard, así como Jim-E Stack en «True Believer».

El álbum oficial llega solo un mes después de que Williams les dio a los fanáticos un código de acceso como parte de una caída de su buena compañía de tinte para el cabello joven, que reveló una página web con un lote de 17 nuevas melodías que incluyen «True Believer» y «Negated Self Talk». El sitio también incluía una carpeta «miscelánea» que condujo a clips de rendimiento e imágenes de un libro de letras y una camiseta.

Aunque derribó las canciones después de 24 horas, Williams las puso en servicios de transmisión unos días después. Cada pista se cargó como independiente con diferentes obras de arte, lo que llevó a los fanáticos a hacer sus propias listas de canciones y lanzar Hayleysingles.comdonde publicaron listas de reproducción personalizadas. Williams se inspiró en algunas de estas listas de reproducción mientras secuenciaba la «muerte del ego».

En las últimas semanas, Williams ha llevado al proyecto con el lanzamiento de videos musicales para la canción principal, «Glum» y «Kill Me», la última de las cuales se filmó en un jardín.

Los fanáticos pueden reservar el álbum físico «Ego Death» a partir de hoy en previsión de un lanzamiento del 7 de noviembre. «Ego Death» estará disponible en vinilo negro y «Zissou Clear Wave», así como seis colores adicionales (marcador amarillo, amarillo de mármol, salpicaduras de jugo de naranja, cristal transparente, sils metálica de la escala de grises y ola de aguas de piscina). Un vinilo de «mármol de oro ego» está disponible en minoristas solo en su natal Tennessee, y 1,500 CD-Rs están disponibles ahora para el envío inmediato en su sitio.