Hayley Atwell, Rupert Everett se une a la temporada 2 de ‘Rivals’ en Disney+

Disney+ ha presentado nuevas incorporaciones de casting para la segunda temporada de «Rivales,» con Hayley Atwell y Rupert Everett Unirse al conjunto como estrellas invitadas en el drama basada en la novela más vendida de Jilly Cooper.

Atwell, conocido por «Mission Impossible» y «Agent Carter», retratará a Helen Gordon, la ex esposa de Rupert Campbell-Black y Madre a sus hijos Marcus y Tabitha. Everett, cuyos créditos incluyen «Napoleón» y «My Policeman», asume el papel de Malise Gordon, el esposo de Helen y el ex entrenador y mentor de Show-Show-saltre de Campbell-Black.

La producción de Happy Prince, parte de ITV Studios, actualmente se está filmando en el Reino Unido. La temporada 2 se expandirá a 12 episodios, basándose en el éxito de la primera temporada que se convirtió en uno de los dramas originales británicos más populares de Disney+.

Additional new cast members announced include Maxim Ays (“Boarders,” “Sanditon”), Holly Cattle (“Young Sherlock,” “Mr Loverman”), Oliver Dench (“Hotel Portofino,” “Domina”), Amanda Lawrence (“Malory Towers,” “Star Wars: The Last Jedi”), Bobby Lockwood (“Wolfblood,” “Here We Go”), Eliot Salt (“Slow Horses,” «Gente normal») y Jonny Weldon («Un día», «Brassic»).

La serie trae de vuelta su elenco original del conjunto junto con una extensa lista de jugadores secundarios que regresan, incluidos Wendy Albiston, Jamie Bisping, Denise Black y David Calder, entre otros.

Ambientada en el glamoroso mundo de la televisión británica de los años ochenta contra el contexto del campo de Cotswolds, la segunda temporada contará con mayores luchas de poder y rivalidades más profundas a medida que las carreras, los matrimonios y la reputación se mantengan en equilibrio.

«Rivals es una serie histórica para Disney+, convirtiéndose rápidamente en uno de nuestros dramas originales británicos más queridos del Reino Unido», dijo Lee Mason, director ejecutivo de Scripted Originals, EMEA Disney+. «Estoy encantado de darle la bienvenida a Hayley y Rupert a nuestra extraordinaria familia de actores. Son una combinación perfecta para el mundo de Rutshire, tan con amor creado por Dame Jilly y el equipo de Happy Prince».

Dominic Treadwell-Collins, director creativo de Happy Prince, y Alexander Lamb, director creativo, agregó: «Estamos completamente encantados de que Hayley y Rupert se unan a nosotros para interpretar a los legendarios personajes de Jilly Cooper, Helen e Malise Gordon. Junto a nuestros otros nuevos actores maravillosos y el elenco verdaderamente brillante, ‘Rivals’ Series Dos absolutamente el mejor de los British e Irish Talent». «.». «

La serie es producida por Treadwell-Collins, Lamb, Felicity Blunt, Elliot Hegarty, Laura Wade, Cooper y Jonny Richards para el contenido con guión de Disney+ EMEA. Eliza Mellor sirve como productora de la serie.

Los «rivales» volverán a Hulu en los Estados Unidos y Disney+ en el Reino Unido e internacionalmente. La primera temporada está actualmente disponible para transmitir en Disney+.