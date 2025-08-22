Hayes Warner se une a ‘The Shards’ de Ryan Murphy en FX

Hayes Warner se ha unido a la adaptación de Ryan Murphy de la novela Bret Easton Ellis «Los fragmentos«Como serie regular, Variedad ha confirmado. La serie de thriller de FX también está protagonizada por Kaia Gerber, Igby Rigney, Homer Gere y Graham Campbell.

De la 20ª Televisión y Ryan Murphy Productions, «The Shards» es una historia semiautobiográfica que sigue a Ellis como un estudiante de 17 años en la Escuela Privada de Elite de Los Ángeles Buckley en 1981. No supervisado por los padres en gran parte ausentes, el grupo de amigos de Ellis vive una vida adolescente de drogas, sexo y alcohol. Pero cuando un nuevo estudiante misterioso, Robert Mallory, penetra en su órbita, se dan cuenta de que su comportamiento inquietante se alinea con las actividades de un asesino en serie conocido como el arrastre.

El papel de Warner en la serie aún no se ha revelado. Un actor y cantante nacido en Nueva York mejor conocido por sus canciones «Predator», «Breadrumbs», «Shut Up» y «Dead to Me», Warner’s Music combina grandes coros pop con una sensibilidad de rock. Se graduó de la Universidad de Northwestern con un título de teatro musical y desde entonces ha acumulado millones de transmisiones con su música original. Warner también ha escrito canciones para proyectos que incluyen «The Barbie Chronicles» de Netflix y la franquicia «The Descendants» de Disney.

Se anunció que «The Shards» estaba en desarrollo en FX en mayo, con Max Winkler aprovechado como director. Murphy, Ellis y Winkler sirven como productores ejecutivos junto a Nick Hall, Kathleen McCaffrey y Brian Young. En 2023, se estableció una adaptación de «fragmentos» diferente en HBO, con Ellis sirviendo como escritor y productor ejecutivo. Luca Guadagnino y Kristoffer Borgli rodearon el proyecto antes de que se desmoronara y se ideó una nueva adaptación bajo Murphy.

FX no respondió de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios. La fecha límite dio la noticia.