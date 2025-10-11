Hay Xmax sofisticado en CustoMAXI 2025 Bandung

Bandung, VIVA – Serie de eventos CustoMAXI 2025 continúa y esta vez se detiene en la ciudad de Bandung, Java Occidental. Después de saludar a Semarang y Makassar, esta tercera serie tuvo lugar animadamente en Tent Avenue el fin de semana pasado.

Un total de 73 motocicletas modificadas de distintas generaciones de la familia MAXI Yamaha, desde XMAX, NMAX, AEROX hasta LEXi. Compiten en dos categorías principales, a saber, Super MAXI y Street MAXI, con varias ideas de modificación únicas.

Curiosamente, esta vez CustoMAXI Bandung estuvo dominado por participantes que exhibieron los modelos NMAX «TURBO» y NMAX NEO, las dos variantes más nuevas que actualmente son populares entre los consumidores.

«La presencia de este evento fue recibida con gran entusiasmo por los fanáticos del automóvil en esta ciudad, porque anteriormente había estado en pausa durante 2 años», dijo Fitri Agustadhi, Jefe de Área DDS 2 West Java, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del sábado 11 de octubre de 2025.

Fitri añadió que Bandung es conocida desde hace mucho tiempo como una de las mecas de la modificación en Indonesia. Los numerosos talleres de repuestos y los creativos actores de la industria automovilística hacen que el estilo de cambio en esta ciudad sea muy variado y lleno de carácter.

La mayoría de las modificaciones del NMAX de nueva generación tienen un concepto minimalista, pero siguen siendo estéticas y realistas de aplicar. El foco de muchos cambios se dirigió a las patas, la suspensión, el sistema de frenos, así como al uso de carbono Kevlar y repintado personalizado.

Para la categoría XMAX, los participantes mostraron un estilo de modificación hedonista y futurista. Algunas unidades están equipadas con aerógrafos 3D, parabrisas eléctricos e incluso sistemas de asientos motorizados, así como dispositivos y dispositivos de audio adicionales en la motocicleta.

Uno de los participantes logró llamar la atención con el XMAX con dos ruedas adicionales en la parte trasera que pueden subir y bajar automáticamente. Afirma que esta innovación se hizo para que los conductores no tuvieran que bajar los pies cuando se detuvieran en un semáforo en rojo.

«Agregué deliberadamente dos ruedas auxiliares en la parte trasera para que quepan cuando no es necesario bajar el reposapiés. El parabrisas delantero de esta motocicleta también es eléctrico, similar al nuevo XMAX TechMAX», dijo.