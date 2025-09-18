Hay V para Jung Kook

Yakarta, Viva -Mcdonald’s Indonesia nuevamente presenta una colaboración especial dirigida a los fanáticos de K-pop, especialmente al ejército, a través del lanzamiento de Happy Meal Tinytan. Este programa presenta una figura animada exclusiva de siete miembros. Bts (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook) que solo están disponibles en períodos limitados.

No solo en forma de juguetes, esta edición de Happy Meal también está equipada con tarjetas de colección y juegos digitales interactivos titulados «The Power Up». Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«BTS es un fenómeno cultural global que inspira a millones de personas a través de trabajos y mensajes positivos. También se sabe que los miembros de BTS son compactos y llenos de alegría en cada momento de juntos 2025.

Dos ediciones especiales: retroceso y encore

Happy Meal Tinytan se lanzó en dos ediciones diferentes. Edición de retroceso: personaje de BTS con disfraces desde permiso hasta videos musicales de baile. Luego, Encore Edition: personajes con trajes especiales de la última colaboración con McDonald’s.

El horario para la presencia de la colección se hizo gradualmente:

La edición de retroceso comenzó el 19 de septiembre con RM, Suga y Jung Kook; seguido de V y J-Hope el 26 de septiembre; Entonces Jin y Jimin el 3 de octubre de 2025.

Encore Edition está presente a partir del 10 de octubre con RM, Suga y Jung Kook; continuó V y J-Hope el 17 de octubre; y Jin y Jimin el 24 de octubre de 2025.

Cada compra de Happy Meal Tinytan estará acompañada de una figura y una tarjeta de colección. Los clientes pueden elegir según la disponibilidad en los restaurantes.

Mainkan «The Power Up»

Además de las colecciones físicas, McDonald’s también agregó experiencia digital. Al escanear el código QR en el envasado de comidas felices, los clientes pueden jugar el juego interactivo «The Power Up». Los jugadores pueden elegir la canción BTS, luego seguir la misión llamando a la pantalla de acuerdo con el ritmo, acompañado por la adorable coreografía de Tinytan.

Entusiasmo del ejército

Caroline agregó que esperaba que el entusiasmo del ejército en Indonesia pudiera dar la bienvenida a esta colección calurosamente.

«Esperamos que la comida feliz Tinytan reciba una cálida bienvenida de los clientes, y con suerte puede ser una forma especial para que los fanáticos del Ejército y K-pop en Indonesia celebren el momento del regreso de BTS, lo cual es muy esperado», concluyó.

Happy Meal Tinytan está disponible en todos los restaurantes de McDonald’s a partir de RP40,500 (incluidos los impuestos). Los pedidos se pueden hacer a través de varios canales, tanto Dine-In, Takeaway, Drive Thru, McDelivery, a plataformas entre los alimentos.