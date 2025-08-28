Hay una sorpresa de Pupuk Kaltim

Yakarta, Viva – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) registraron la realización de la producción de fertilizantes de 3,5 millones de toneladas o el 54,5 por ciento del objetivo anual de 6,43 millones de toneladas.

Este número se registró durante el semestre I-2025. La producción consta de 1,86 millones de toneladas de urea, 149 mil toneladas de NPK y 1,49 millones de toneladas de amoníaco.

Además de la producción, la distribución del fertilizante subsidiado también se ejecuta según el plan, con una distribución que alcanza 500 mil toneladas a las regiones de responsabilidad de Kalimantan, Sulawesi y Nusa Tenggara.

Por otro lado, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura (Kementan) Asegurar que la disponibilidad de fertilizante subsidiado permanezca segura.

Este año se asigna 9.55 millones de toneladas de fertilizantes subsidiados por valor de Rp44 billones por 14.9 millones de agricultores receptores. Al 25 de agosto de 2025, la realización de la distribución se registró en 4.8 millones de toneladas o alrededor del 59 por ciento de la asignación total.

No solo eso, Pupuk Kaltim es consciente de su importante papel para proporcionar beneficios no solo para la empresa, sino también para la comunidad.

Aún en el momento del 80 aniversario de la República de Indonesia (República de Indonesia), Pupuk Kaltim celebró una serie de eventos con la comunidad Bontang que tuvo lugar del 15 de agosto al 6 de septiembre de 2025.

Llevando el espíritu de unidad y cooperación mutua, se llevaron a cabo varios eventos. Comenzando desde conciertos musicales, fiestas populares, actuaciones culturales, docenas de bazares de MIPYME locales, hasta Merdeka Run.

La serie de eventos también fue animada por la participación de docenas de MIPYME Bontang que venden y promueven productos locales.

La presencia de MIPYME facilitadas por Pupuk Kaltim es una prueba concreta del apoyo de la empresa para fortalecer la economía local.

«La comunidad de Bontang se ha convertido en una parte inseparable de las operaciones de la compañía hasta ahora. En el futuro, queremos continuar empoderando la economía local», dijo vicepresidente Comunicación corporativa de Pupuk Kaltim, Anggono Wijaya, a través de su declaración oficial, viernes 29 de agosto de 2025.