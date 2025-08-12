Hay una revitalización del Transjakarta Gor Stop JPO en Otista, ver la ingeniería de tráfico

Yakarta, Viva – Agencia de Transporte de la Provincia de Dki Jakarta (Desatan) ingeniería de tráfico En Jalan Otto Iskandardinata (Otista), East Yakarta, en relación con el trabajo revitalización Cruzar a la gente del puente (JPO) En el área.

«En relación con la revitalización de JPO Sostener Transjakarta El Centro Juvenil que duró hasta el 15 de diciembre de 2025, el Departamento de Transporte aplicó ingeniería de tráfico «, dijo el martes el jefe del Departamento de Transporte de Dki Yakarta en Yakarta.

Ilustración del puente de cruce del pueblo (JPO)

La ingeniería de tráfico en Jalan Otista se aplicó de acuerdo con las etapas del trabajo para apoyar el proceso de revitalización de JPO.

«Durante el trabajo, el usuario de la instalación de Transjakarta JPO en el Centro Juvenil se desviará utilizando la instalación de cruces de Zebra Crossing con un cruce pelícano», explicó Syafrin.

La siguiente ingeniería de tráfico está de acuerdo con las etapas de la revitalización de JPO de la parada juvenil:

1. Ramp Works West Side

– Período 20 de julio-15 de diciembre de 2025.

– La instalación de apuntalamiento en el área de la acera no usa el cuerpo de la carretera.

– El tráfico de Kampung Melayu a Cawang y viceversa es normal según las condiciones existentes.

2. Rampa el trabajo del lado este

– Período 10 de agosto-diciembre de 2025.

– Instalación de apuntalamiento en el Carril Transjakarta del lado este, de modo que Transjakarta desde Kampung Melayu hasta Cawang Mezcle el tráfico a lo largo del área de trabajo (6-26 de septiembre de 2025).

– El tráfico desde la dirección de Cawang a Kampung Melayu es normal según las condiciones existentes.

3. JPO Gergara Job

– Período 4 de octubre-21 de noviembre de 2025.

– El tráfico desde la dirección de Kampung Melayu hasta Cawang y viceversa es normal según las condiciones existentes.

Syafrin también atrajo a los usuarios de la carretera para evitar la carretera y ajustarse a los arreglos de tráfico especificados.

«Preste atención a la ingeniería de tráfico aplicable, todavía cumple con las señales de tráfico, las instrucciones para los oficiales en el campo y priorizan la seguridad en la carretera», dijo Syafrin. (Hormiga)