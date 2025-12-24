Hay una nueva innovación de Tesla para los coches autónomos

Jacarta – tesla seguir desarrollando tecnología móvil autónomo. Esta vez, la empresa registró una nueva patente para abordar uno de los mayores problemas. sistema Conducción autónoma total (FSD): deslumbramiento activado cámara móvil.

Este sistema está diseñado para mejorar las capacidades de la cámara en diversas condiciones de iluminación, por ejemplo, cuando la luz solar directa u otras luces del vehículo deslumbran al sensor.

La cámara es uno de los principales sensores de los coches Tesla utilizados para el sistema FSD. Sin embargo, esta cámara es muy sensible a la luz reflejada o a la luz solar directa, lo que puede dificultar que el sensor capture imágenes claras. Este problema puede reducir el rendimiento del sistema FSD, obligando incluso al coche a pedir asistencia al conductor.

La nueva patente de Tesla describe la idea de un «protector antideslumbrante» alrededor de la cámara. Este protector tiene una superficie microcónica muy pequeña que es capaz de absorber y bloquear la entrada de luz intensa a la lente. Esta superficie también está recubierta con una pintura ultranegra, similar a Vantablack, que absorbe casi toda la luz reflejada. Como resultado, la cámara puede capturar imágenes más claras y precisas en condiciones de iluminación difíciles.

Además del diseño físico, Tesla también propuso un escudo antideslumbrante que podría moverse automáticamente. Este sistema utiliza motores y actuadores para ajustar el ángulo de la visera a las fuentes de luz, por ejemplo, la luz solar u otros faros del vehículo. De esa forma, la cámara permanece protegida y captura imágenes óptimas sin interferencias.

Para mantener la durabilidad, este protector de microcono está diseñado con metal de acero sinterizado resistente pero liviano. Este material es resistente al calor, la intemperie y las vibraciones de la carretera, por lo que puede durar mucho tiempo manteniendo el rendimiento óptimo de la cámara.

Con este sistema antideslumbrante, las cámaras de los automóviles Tesla obtendrán datos visuales más claros y estables, para que el automóvil pueda tomar decisiones más precisas al conducir. Esto es muy importante para la seguridad y el rendimiento del FSD, especialmente durante condiciones de iluminación extremas, como por ejemplo a plena luz del día o de noche con otras luces del vehículo.

Tesla ha presentado una patente innovadora para reducir el deslumbramiento en las cámaras FSD. Con la combinación de viseras de microcono ultranegras y un sistema de ajuste automático de luces, esta tecnología tiene el potencial de mejorar las capacidades de los vehículos autónomos en una variedad de condiciones de la carretera. Este movimiento muestra que Tesla no sólo se está centrando en el software FSD, sino también en el hardware de sensores para coches autónomos más seguros y fiables.