Hay una nueva dirección y orientación bajo el liderazgo de Prabowo

Jacarta – Presidente del MPR RI Ahmad Muzani decir un año gobierno del Presidente y Vicepresidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka presentan una nueva dirección y orientación en desarrollo nacional.

«Creo que hay una nueva dirección y orientación en el desarrollo bajo el liderazgo del presidente Prabowo», dijo Muzani a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, citado el sábado 18 de octubre de 2025.

Muzani destacó esa dirección y orientación, una de las cuales está relacionada con el desarrollo del pensamiento para formar recursos humanos.

«Que está orientado a los esfuerzos para crear, aumentar la nutrición, aumentar la nutrición», dijo.

Muzani dijo que políticas como Comidas nutritivas gratis (MBG) es un estímulo importante para apoyar el aumento de los recursos humanos (RRHH) en Indonesia.

No sólo eso, Muzani también destacó la cuestión del desarrollo y la industrialización posteriores.

«En el campo del desarrollo downstream, en muchas áreas creo que lo que ha hecho el presidente Prabowo proporcionará una nueva dirección y orientación que enriquecerá nuestra herencia de desarrollo durante nuestros 80 años de independencia», dijo Muzani.

En cuanto a la evaluación de liderazgo de un año, Muzani admitió que había varias cosas que debían mejorarse. Sin embargo, dijo Muzani, los logros del gobierno son más destacados que sus deficiencias.

«Lo que hay que mejorar es todo lo que no fue perfecto durante el primer año. Sin embargo, debemos estar orgullosos de que el éxito prevalezca sobre los defectos», subrayó Muzani.