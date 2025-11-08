¡Hay una nueva camioneta lista para lanzarse!

VIVA – hyundaiun fabricante de automóviles de Corea del Sur, confirmó que está desarrollando una camioneta de tamaño mediano que, según dice, será «alucinante» cuando se lance.

Esta afirmación proviene de Don Romano, Presidente y CEO de Hyundai Australia, quien enfatizó que este proyecto no es sólo una modificación ligera, sino más bien vehículo Nuevo construido desde cero para satisfacer las necesidades del mercado global.



Hyundai prepara camioneta con nueva tecnología híbrida

Está previsto que esta camioneta llegue alrededor de 2028 a Australia, con expansión a Norteamérica y Sudamérica. Hyundai insiste en que el modelo será completamente independiente y no compartirá plataforma con su socio General Motors para el mercado sudamericano.

Esta estrategia muestra que Hyundai se toma en serio la entrada en el segmento mundial de camionetas y quiere competir con grandes jugadores como Toyota Hilux, Ford Ranger y Toyota Tacoma.

Plataformas y Tecnología

A diferencia de los crossovers o SUV que se modifican para convertirse en camionetas, este modelo de Hyundai se construirá con un chasis con estructura de escalera (carrocería sobre bastidor), lo que garantiza la resistencia y dureza de un verdadero vehículo de trabajo y aventura.

Además, esta camioneta contará con tecnología. híbrido Único, posiblemente un híbrido de extensión de autonomía (EREV), diferente de los híbridos enchufables convencionales. Esto indica el enfoque de Hyundai en la eficiencia del combustible sin sacrificar la potencia o la capacidad de remolque.

Por qué esta camioneta es interesante

– Segmento competitivo: las camionetas medianas son populares en Australia, Estados Unidos y el sudeste asiático, por lo que la entrada de Hyundai significa que están listas para competir en un mercado grande.

– Potencia y flexibilidad: la plataforma con estructura de escalera y la tecnología híbrida prometen un vehículo resistente, eficiente en combustible y adecuado tanto para el trabajo como para la aventura.

– Innovación tecnológica: El término “alucinante” indica que las características o sistemas híbridos implementados serán diferentes a los disponibles actualmente, atrayendo el interés de los consumidores que buscan vehículos futuristas.

Cosas aún desconocidas

– Algunos detalles importantes aún no se han anunciado oficialmente:

– Especificaciones exactas del motor y tipo híbrido.

– Capacidad de remolque y carga útil.

– Funciones de seguridad, todoterreno y confort.

– Diseño final y precio de venta en diversos mercados.



Hyundai está preparando una camioneta de tamaño mediano que se dice que es «alucinante», con una plataforma resistente, tecnología híbrida innovadora y un objetivo de mercado global. Este vehículo muestra la ambición de Hyundai de convertirse en un actor importante en el segmento de las camionetas, ofreciendo una combinación de potencia, eficiencia y tecnología moderna.