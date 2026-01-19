Hay una motocicleta clásica en el Maidi Garage que estuvo sujeta al OTT de KPK

Jacarta, VIVA – Operación de detención manual (OTT) realizado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) contra el alcalde de Madiun, los hechosno sólo pone de relieve supuestas prácticas corruptas en proyectos y fondos de responsabilidad social corporativa (RSE). Detrás del proceso judicial en curso, la atención pública también se centra en la lista de activos de vehículos registrados a nombre del jefe regional.

Según la información del Informe de riqueza de los funcionarios estatales visto por VIVA Otomotif en el sitio web de KPK, el lunes 19 de enero de 2026, se registró que Maidi tenía varios vehículos, desde motocicletas hasta móvil pasajeros con un valor total de cientos de millones de rupias.

Una cosa que llamó la atención fue la existencia de una motocicleta Honda C70 clásica de 1980 que todavía figuraba como vehículo propio.

Este ciclomotor legendario era conocido como uno de los iconos de los vehículos de dos ruedas en Indonesia en los años 1970-1980. El Honda C70 a menudo se asocia con un diseño simple, un motor resistente y un valor histórico que todavía es buscado por los coleccionistas, especialmente si se encuentra en un estado original y bien mantenido.

Además de las motos clásicas, también hay otros vehículos en la lista, incluido el Honda PCX 2022, así como varios turismos como el Honda CR-V, el Toyota Kijang Innova Reborn y el Nissan Grand Livina. Se registró que todos los activos de vehículos procedían de sus propios ingresos por un valor total de cientos de millones de rupias.

Mientras tanto, KPK confirmó que el OTT realizado estaba relacionado con supuestas tarifas de proyecto y la gestión de fondos de RSE en el área de la ciudad de Madiun.

«Se sospecha que este incidente de ser sorprendido con las manos en la masa está relacionado con las tarifas del proyecto y los fondos de RSE en el área de la ciudad de Madiun», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo en Yakarta.

Budi también dijo que de las 15 personas arrestadas en la operación, nueve de ellas fueron llevadas a la Casa Roja y Blanca del KPK para un examen más detenido.

«Nueve de ellos fueron llevados a Yakarta para un examen más detenido. Uno de ellos es el alcalde de Madiun», dijo.