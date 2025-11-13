Hay una historia única de los faros de los automóviles

VIVA – Es difícil de imaginar móvil sin luz frente brillante por la noche. Sin embargo, mucho antes de que se descubriera la bombilla eléctrica y se convirtiera en estándar vehículoLos pioneros del automóvil confían en sistema Iluminación completamente mecánica a base de fuego.

El viaje evolutivo de las luces de los automóviles, según lo revisado por SlashGear citado por VIVA el miércoles 12 de noviembre de 2025, es una historia sobre la creatividad humana para superar la oscuridad con tecnología que continúa evolucionando.



Ilustración de luces LED

El comienzo de la luz: del platino caliente al filamento de carbono

La invención de la bombilla a menudo se atribuye a Thomas Edison, pero sus raíces históricas se remontan a mucho antes. En 1801, el científico británico Sir Humphry Davy logró producir luz calentando un trozo de platino utilizando electricidad, uno de los primeros experimentos con la lámpara incandescente. Desafortunadamente, esta tecnología no es práctica: la llama es demasiado corta y requiere mucha energía.

Recién en 1879, Edison perfeccionó este concepto creando una bombilla de filamento de carbono que era más duradera y podía producirse en masa. Este descubrimiento supuso un importante punto de inflexión en historia iluminando el mundo, marcando el comienzo de la era eléctrica moderna.

Sin embargo, aunque las bombillas ya existían a finales del siglo XIX, los coches todavía no estaban ampliamente disponibles en las carreteras. Karl Benz no patentó su vehículo de motor, el Benz Patent-Motorwagen, hasta 1886, unos siete años después de la patente de Edison. En otras palabras, las bombillas son anteriores a los automóviles, pero no estaban listas para su uso en los primeros vehículos debido a limitaciones técnicas.

La era de las velas y los faroles de aceite

Antes de la llegada de los coches motorizados, los carruajes tirados por caballos utilizaban un sistema de iluminación sencillo en forma de faroles. Estos faroles suelen contener velas o queroseno con una mecha encendida, y un vaso delante ayuda a enfocar la luz. Algunos modelos incluso tenían vidrio rojo en la parte trasera como “luces traseras” primitivas.

Estas linternas son bastante útiles en carreteras oscuras, pero la luz que producen es tenue y se apaga fácilmente con el viento o la lluvia. A medida que los vehículos comenzaron a moverse más rápido y los viajes nocturnos se hicieron más comunes, la necesidad de una luz más intensa llevó a la siguiente innovación: la lámpara de gas de acetileno.