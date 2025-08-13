Hay una explosión en el Depok Mall, el técnico de CA Natural quema 50 por ciento

Kota HacerVIVA – Explosión Los visitantes y empleados sorprendentes de un centro comercial en Jalan Sawangan, Pancoran MAS, DePok, West Java, miércoles por la tarde, 13 de agosto de 2025.

Leer también: Las mujeres en Indramayu fueron encontradas muertas con quemaduras en una sala de mesa, la policía intervino



El incidente hizo un técnico C.A. experiencia Quemaduras En serio, hasta el 50 por ciento en su cuerpo. El jefe de policía de Pancoran MAS, el comisionado adjunto de la policía, Hartono, dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 11:30 WIB cuando el supermercado invitó a los técnicos para el mantenimiento de rutina del aire acondicionado.

«Burning (50%), el oficial técnico de CA fue llevado al Hospital Bhakti Yudha. Una persona fue golpeada», dijo Hartono cuando se contactó con los periodistas.

Leer también: Impacto de la explosión de Pertamina EP Subang Pipeline, el suministro de gas a 9,000 clientes se terminó



La explosión vino del área trasera del centro comercial. Su voz era lo suficientemente fuerte como para hacer que la gente se asuste en la ubicación. Como resultado, un técnico de CA que trabaja como víctima.

«Durante el servicio de CA y la quinta carga de Freón, de repente explotó, AC al aire libre», dijo.

Leer también: La explosión de la tubería de gas Subang está dañada por las casas de los residentes, Pertamina está lista para ser responsable



La policía ha realizado la escena del crimen (TKP) y se aseguró de que no hubiera otras bajas. Si bien la causa exacta de la explosión aún está bajo investigación, supuestamente relacionada con la presión de Freón sobre la unidad de CA.