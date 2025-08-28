Hay una demostración, se transfirieron varias rutas de Transjakarta.

Yakarta, Viva – PT Transportation Yakarta (Transjakarta) Transfiera el servicio en una serie de rutas de cierre alrededor de la carretera Merdeka Selatan en dirección al Ayuntamiento de DKI Yakarta, el impacto de las manifestaciones en el área.

Leer también: Desembolsado de participar en una manifestación de trabajadores en el DPR, la policía aseguró 120 estudiantes de Cirebon a Indramayu



«Para la seguridad y la conveniencia de los viajes del cliente, hacemos ajustes a los servicios de acuerdo con las condiciones en el terreno. Toda la información se actualizará regularmente en las aplicaciones de TJ: Transjakarta y redes sociales. Instamos a los clientes a ajustar el viaje», dijo el jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Transjakarta y CSR Ayu Wardhani.

Transjakarta a través de la página oficial de X menciona la ruta que fue transferida, entre Otra ruta 1p Senen-Blok M, mientras que la dirección de Blok M no pasó el punto de detención de Telkom al Wisma Nusantara.

Leer también: Manifestación laboral En el DPR, la policía prepara a los estudiantes evitando que participen en la acción





Ilustración de autobús Transjakarta

Luego, la ruta 1R Senen-Tanah Abang, mientras que la dirección de Tanah Abang no sirvió la terminación del Ayuntamiento a JPO Blok E.

Leer también: Los trabajadores que van al DPR, 19 trenes de distancia de larga distancia se detienen en la estación de Jatinegara



Además, la ruta 2A Rawa Buaya-Pulo Gadung, sin servir a la parada del Ayuntamiento y al Monumento Nacional.

La ruta de la ciudad 2Q Gondangdia-Balai, aunque no pasa el punto del despido de la estación de Gondangdia a los fondos mutuos.

A continuación, la ruta 5C Cililitan-Juanda, aunque no sirve la parada del Ayuntamiento, luego la Ruta 7F Kampung Rambután-Juanda a través de Cempaka Putih, mientras que la dirección de Juanda no sirvió el Ayuntamiento y las Monas se detuvieron.

Luego, la ruta 6A de la ciudad de Raguan-Balai a través de Kuningan y la ruta de la ciudad de Raguanan-Balai 6B a través de Semanggi sufrió la ruta acortada en Raguan-Kebon Sirih.

Además, la ruta 5m Kampung Melayu-Tanah abang, mientras que la dirección de Tanah Abang no sirvió el punto de parada del Ayuntamiento hasta lo opuesto al Puente Serong.

Mientras tanto, Jalan Medan Merdeka Selatan, a partir de la estatua de Arjuna Wijaya (estatua de caballos), lo que llevó al Ayuntamiento de Dki Yakarta cerró después de la manifestación que fue seguida por alrededor de 500 personas en el área el jueves alrededor de las 08.34 WIB.

Jalan Merdeka Selatan en la dirección opuesta, o conduce a una estatua de caballos en la intersección de Jalan MH Thamrin y Jalan Medan Merdeka Barat, centro de Yakarta, todavía se abrió.

Las masas que son miembros de los agricultores indonesios Merdeka Indonesia expresaron un discurso que contiene apoyo a la política del presidente Prabowo Subianto que se consideraba profesional para los agricultores. (Hormiga)