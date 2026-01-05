Hay una cuota de 1,35 millones de certificados halal gratuitos en 2026, echa un vistazo a cómo conseguirlo

Jacarta – Agencia Organizadora de Garantía del Producto halal (BPJPH) abrió oficialmente una cuota de 1,35 millones de certificados Halal gratuitos (SALUDABLE) en 2026. Proceso de dar un título Los obsequios están destinados a micro y pequeñas empresas (MSE) en toda Indonesia.

Lea también: Proyecto de regulación regional de la KTR de Yakarta ajustado, los comerciantes y consumidores deben saber esto



El jefe de BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dijo que la apertura de la cuota SEHATI en 2026 era parte de la presencia del gobierno para lograr la protección de la comunidad con respecto a la disponibilidad de productos halal.

«Los activistas de micro y pequeñas empresas pueden volver a registrar sus productos para obtener la certificación halal de forma gratuita utilizando la cuota de 1,35 millones de certificados halal gratuitos que hemos preparado este año», dijo Haikaldi Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: Yakarta no, esta es la región con el salario mínimo más alto de Indonesia en 2026



Además, dijo que este esfuerzo también era una forma de conveniencia para que las Mypes llevaran a cabo la certificación halal de sus productos. Para que sea más competitivo y competitivo en el mercado, tanto nacional como global.

«Como una verdadera afirmación del gobierno para fortalecer nuestro sector MPE, que también tiene un papel importante en nuestra economía nacional», dijo Haikal.

Lea también: Para recuperar a los actores empresariales en Aceh-Sumatra, la ministra Maman forma una clínica para que las mipymes crezcan



Haikal explicó que la cuota gratuita de certificados halal era una forma de facilitación gubernamental para que las MyPE de toda Indonesia obtuvieran certificados halal a través de la asistencia para la certificación halal con una declaración de un actor empresarial o un esquema de autodeclaración.

«Para las Mypes que cumplen con los criterios para la autodeclaración de certificación halal, apresúrense a aprovechar esta oportunidad al máximo», dijo.

Este programa SEHATI, continuó Babe Haikal, seguramente brindará una serie de beneficios a las MyPE en el proceso de certificación halal. En primer lugar, las MyPE ganan comodidad porque reciben asistencia de los Asistentes de Proceso de Productos Halal (P3H), que actualmente suman más de 111 mil personas repartidas por toda Indonesia.

En segundo lugar, las MyPE tampoco necesitan gastar ni un centavo en el proceso de solicitud para obtener un certificado halal. A través de esta certificación halal gratuita, las MyPEs también serán más ordenadas en la administración de sus negocios.

Además, al obtener un certificado halal, los productos de las Mypes tienen valor añadido económico y son cada vez más competitivos en el mercado, por lo que pueden ampliar su comercialización y aumentar la facturación de su negocio.

«Al obtener la certificación halal, nuestras MyPE cumplirán mejor con las normas halal, lo cual es la clave para que nos convirtamos en el centro halal del mundo», afirmó Haikal. (Hormiga)