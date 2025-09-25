Hay una correa CVT hecha de Kevlar en iMOS 2025

South Tangerang, Viva – La industria automotriz en el país continúa desarrollándose junto con la aparición de varias innovaciones de los productores de componentes. La exposición 2025 de Indonesia Motorcycle Show (IMOS) es un lugar para que varias compañías introduzcan su última tecnología.

Leer también: Lanzamiento en IMOS 2025, esta es la característica superior de las fuerzas JPX



El evento que tuvo lugar en ICE BSD, Tangerang, del 24 al 28 de septiembre, presentó una variedad de productos para apoyar el rendimiento del vehículo. Uno de ellos es el componente de soporte del motor que está diseñado para hacerlo más duradero y eficiente.

SKF Indonesia participó en el evento. La compañía, conocida como proveedor de socios de repuesto, muestra una serie de productos cojinete así como CVT cinturón Con la última tecnología.

Leer también: Hay un Access 125, esta es la lista de precios de la última motocicleta Suzuki 2025



«SKF puede proporcionar productos de calidad para satisfacer las necesidades de las piezas de motociclistas en Indonesia», dijo el jefe de ventas de los vehículos de ventas de Indonesia, Tito Adityo, en Ice BSD, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

Una de las variantes introducidas es SKF Enduro. Se dice que este producto puede enfrentar condiciones extremas con tecnología avanzada de procesos de súper endurecimiento.

Leer también: Más popular: apertura de iMOS 2025, SUZUKI nueva motocicleta, los autos oficiales entran en autobús



Esta habilidad hace que SKF Enduro se pueda usar en motocicletas o motocicletas de carreras. De hecho, esta variante ha sido confiada por el equipo de carreras Honda Daya Jayadi para apoyar la tecnología KTM MotoGP.

SKF también cuenta con una variante de caja azul ubicada como un producto premium. Este componente prioriza la eficiencia y la durabilidad a largo plazo para los usuarios de vehículos de dos ruedas y vehículos de cuatro ruedas.

Lo que atrae la atención de los visitantes es la presencia de cinturón CVT hecho de Kevlar. Se sabe que este material es más fuerte que el caucho ordinario y es capaz de resistir el calor y golpear el motor.

Con este carácter, la correa CVT Kevlar se considera adecuada para motocicletas de alto rendimiento o vehículos modificados. La durabilidad del desgaste y el desgaste también hace que la vida sea más larga.