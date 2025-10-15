Hay una Academia de Alivio de la Pobreza en esta área, eche un vistazo a sus objetivos

Jacarta – El gobierno, a través de la Institución de Administración del Estado, está tomando medidas concretas para aliviar este problema. pobreza en varias regiones de Indonesia, una de las cuales es Indramayu. Esto se hace buscando nuevos avances y buscando la fórmula adecuada para resolver el problema de la pobreza a través del programa. Academia Pobreza.

Indramayu es de particular preocupación para el Gobierno porque este distrito está registrado como el distrito con la tasa de población de pobreza más alta en Java Occidental, es decir, el 11,02 por ciento. Se inauguró una academia de pobreza en la zona.

El jefe de la Agencia de Administración Estatal, Muhammad Taufiq, afirmó que el problema de la pobreza no es sólo un problema económico. La pobreza es un problema estructural que se cruza con la educación, la salud, el empleo, el acceso a la infraestructura y la mentalidad de las personas.

«La pobreza es una cuestión multidimensional que incluye aspectos económicos, sociales y culturales, por lo que el gobierno debe colaborar con el sector privado para aliviar la pobreza. En el aspecto del alivio de la pobreza, debido a que es una prioridad nacional, muchas agencias deben trabajar juntas para ayudar a erradicar la pobreza, por lo que no es sólo responsabilidad del gobierno sino también de las agencias no gubernamentales», dijo. Taufiq fue citado en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Academia de Alivio de la Pobreza.

Taufiq añadió que lo que hay que cambiar para aliviar la pobreza es el cambio mentalidad público. Se debe cambiar la mentalidad de la comunidad para que no solo reciba asistencia social sino que proporcione a la comunidad las habilidades para poder prosperar de manera sostenible.

Dijo que con la existencia de la Ley ASN nuevo, se espera que ASN aprenda continuamente para que sea relevante para las necesidades de la organización. Y también buscar soluciones estudiando con las comunidades beneficiarias para formular problemas y encontrar soluciones para que las comunidades pobres prosperen de manera sostenible.

«La filosofía de este programa es que es un programa piloto donde los beneficiarios luego se convertirán en actores del alivio de la pobreza, para siempre», concluyó.

La academia de alivio de la pobreza dentro del marco de Corpu también tiene como objetivo desarrollar un ecosistema sostenible de alivio de la pobreza. A nivel nacional, el ecosistema de alivio de la pobreza puede ser coordinado por el Ministerio de Asuntos Sociales y BP Taskin para alinearse con los programas prioritarios nacionales y en las áreas provinciales puede ser coordinado por el BPSDM junto con el aparato regional relacionado que esté alineado con los programas prioritarios regionales.