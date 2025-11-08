Hay un programa especial para las víctimas de explosiones en SMAN 72 Yakarta

Jacarta – No hace mucho el público quedó conmocionado por un incidente. explosión De PEQUEÑO 72 Jacarta. La policía de Metro Jaya actuó rápidamente para hacer frente al impacto de la explosión que se produjo.

La policía no sólo se centra en las investigaciones, sino que también proporciona asistencia psicológica a víctima, familiay los profesores a través programa trauma cicatrización. Este paso muestra la presencia del estado para ayudar a la recuperación mental y emocional de los residentes afectados.

Hay un programa para víctimas de explosiones en SMAN 72 Yakarta

Desde el viernes por la noche (11 de julio), el equipo de psicología de la Oficina de Recursos Humanos de Polda Metro Jaya visitó el Hospital Islámico Cempaka Putih de Yakarta para brindar asesoramiento a las víctimas y sus familias. Esta sesión fue dirigida por AKBP Ida Bagus Gede Adi Putra Yadnya, M.Psi., Psicóloga, quien dirigió la actividad con total empatía y apoyo emocional.

Esta actividad de asesoramiento logró ayudar a varios profesores y familiares de las víctimas a comenzar a sentirse más tranquilos, lo que demuestra los efectos positivos de la asistencia psicológica proporcionada directamente.

Al día siguiente, sábado por la mañana (11 de agosto), la asistencia para la curación de traumas continuó en tres lugares: el Hospital Islámico Cempaka Putih, el Hospital YARSI y SMAN 72 Norte de Yakarta. El método utilizado es el de Primeros Auxilios Psicológicos, el cual se enfoca en el manejo del estrés, la recuperación emocional y el fortalecimiento de la sensación de seguridad de las víctimas y sus familiares.

Según AKBP Ida Bagus, esta asistencia es muy importante para ayudar a la familia y a los profesores de la víctima a superar el estrés y el miedo tras el incidente.

«Brindamos esta asistencia para que la familia y los maestros de la víctima puedan manejar el estrés y el miedo después del incidente», dijo Ida Bagus.

En el hospital, la curación del trauma está más dirigida a las víctimas y sus familias, mientras que en SMAN 72 North Jakarta, el asesoramiento está dirigido a directores de escuelas y profesores que están experimentando estrés emocional debido a la explosión.

Mientras tanto, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Pol Kombes. Budi Hermanto, SIK, enfatizó que las actividades de curación del trauma continuarán hasta que las víctimas se recuperen por completo. También aseguró que la investigación sobre las causas de la explosión continúa intensamente.

Estado de la mezquita de SMAN 72 Yakarta tras la explosión

«Hoy en día se continúan con los servicios de curación de traumatismos para que las víctimas puedan recuperarse rápidamente. Por otro lado, el equipo conjunto sigue llevando a cabo una serie de investigaciones intensas», añadió.