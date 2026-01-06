Hay un problema para los vehículos eléctricos en China

PorcelanaVIVA – Crecimiento rápido vehículo eléctrico (EV) en China trae un nuevo desafío serio: los residuos batería Recortes acumulados y práctica. reciclaje ilegal.

Aunque los vehículos eléctricos son una solución amigable ambienteLa gestión de baterías que ya no son aptas para su uso es ahora un problema ambiental y legal que debe abordarse de inmediato.



Changan Oshan 520 EV, el primer coche eléctrico con baterías intercambiables

Crecimiento de vehículos eléctricos y reservas de baterías usadas

China es el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. Para finales de 2025, alrededor del 60 por ciento de las ventas de automóviles nuevos en China serán vehículos eléctricos. Este crecimiento está provocando un aumento en el número de baterías que llegan al final de su vida útil, ya que las baterías de los vehículos eléctricos tienen una vida útil determinada antes de que su rendimiento disminuya.

Se estima que en los próximos años se retirarán millones de toneladas de baterías de vehículos eléctricos. Sin un sistema de reciclaje adecuado, estas baterías usadas corren el riesgo de sufrir graves impactos ambientales y brindan oportunidades para prácticas ilegales.

Problemas de reciclaje y prácticas ilegales

Lo ideal es que las baterías de vehículos eléctricos al final de su vida útil se procesen en instalaciones de reciclaje oficiales. Aquí se extraen metales valiosos como el litio, el cobalto y el níquel para su reutilización, reduciendo así los residuos y el daño medioambiental.

Sin embargo, en realidad, la capacidad de las instalaciones oficiales aún no es suficiente para hacer frente al creciente volumen de baterías. Muchas baterías terminan siendo procesadas en sitios no oficiales, que operan fuera de la supervisión gubernamental.

Algunas partes compran baterías usadas para modificarlas o revenderlas sin los estándares de seguridad adecuados, mientras que las baterías dañadas a menudo se desechan sin cuidado, lo que representa un riesgo de contaminación del suelo y el agua, así como la posibilidad de incendio y explosión.

Esta práctica no sólo daña el medio ambiente, sino que también abre oportunidades para la delincuencia y el comercio ilegal, ya que es difícil rastrear el origen y la seguridad de las baterías usadas que se revenden.

Esfuerzos del gobierno chino

El gobierno chino ha establecido estándares nacionales para el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos y una lista de empresas autorizadas que operan dentro de las reglas. Sin embargo, el número de instalaciones autorizadas aún está lejos de ser suficiente para albergar todas las baterías retiradas.

Los expertos enfatizan la importancia de una supervisión más estricta, regulaciones más claras e inversión en instalaciones respetuosas con el medio ambiente para que las baterías de los vehículos eléctricos no se conviertan en una nueva amenaza para el medio ambiente.