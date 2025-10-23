Hay un nuevo lubricante que afirma que puede hacer que los motores automáticos de motocicletas sean más duraderos y económicos

Jacarta – Petróleo federal haciendo un gran avance en el mercado nuevamente lubricante moto automática. Esta vez, lanzaron oficialmente Federal Racing Matic Full Synthetic con el último estándar API SN, que se dice que ofrece la máxima protección del motor, así como un rendimiento más ligero y con mayor capacidad de respuesta.

Se afirma que este paso es una prueba de la seriedad de PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) a la hora de responder a las necesidades de los usuarios de motocicletas automáticas que desean un alto rendimiento sin preocuparse por la confiabilidad del motor.

Para aquellos que no lo saben, el estándar API SN es el nivel más alto de la organización automotriz mundial American Petroleum Institute. En comparación con API SL, el nivel SN presenta muchas mejoras, que van desde la protección contra el desgaste del motor, evitando lodos y depósitos, hasta una mejor resistencia a la oxidación. Como resultado, el motor está más limpio, dura más y no se sobrecalienta fácilmente.

No sólo eso, este nuevo lubricante también utiliza tecnología totalmente sintética que tiene una estabilidad molecular mucho mejor que el aceite mineral. Esto significa que el lubricante sigue funcionando de forma óptima en temperaturas extremas, ya sea que la moto esté atrapada en el tráfico durante horas o cuando circula por una autopista de peaje.

«Federal Racing Automatic Full Synthetic con certificación API SN es nuestra respuesta a las necesidades de los consumidores indonesios que priorizan cada vez más el rendimiento y la confiabilidad de los mejores lubricantes para sus motocicletas automáticas», dijo Rommy Averdy Saat, gerente general de desarrollo de mercado de PT EMLI en un comunicado oficial, el jueves 23 de octubre de 2025.

Según Rommy, la combinación de API SN y totalmente sintético hace que este lubricante sea técnicamente superior, además de brindar una sensación de seguridad y comodidad a los conductores en todas las condiciones de la carretera.

La buena noticia es que este producto se puede encontrar en toda la red del Federal Oil Center (FOC) y en los distribuidores oficiales en Indonesia. Para quienes compran Federal Racing Matic o Federal Matic, Federal Oil también ofrece una bonificación de crédito de 5.000 IDR como forma de agradecimiento a los usuarios leales.

Cómo participar es muy fácil: simplemente escanee el código QR en el FOC especialmente marcado, en la tienda oficial de Federal Oil™ en el mercado, o consulte directamente en el sitio web oficial y siga las instrucciones, ingrese el código del taller y el premio se enviará de inmediato.