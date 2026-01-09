Hay un nuevo coche eléctrico listo para competir con el Tesla Model Y

VIVA – BMW ha vuelto a llamar la atención del mundo del automóvil con el último desarrollo del BMW iX4, un crossover cupé de propulsión eléctrica que se prepara para competir en el segmento vehículo electricidad premium.

Un prototipo del iX4 ha sido captado por una cámara probando en carreteras europeas, mostrando diseñotecnología, y actuar que está en el centro de atención antes de su lanzamiento a finales de este año.

El BMW iX4 se inspira en el iX3, el SUV eléctrico más conservador de BMW, pero viene con un perfil más dinámico y deportivo. Los cambios más visibles son el techo muy inclinado y la línea del techo más baja, lo que le da una sensación distintiva de cupé que es más aerodinámica que la de un SUV típico.

La parte delantera del vehículo aún mantiene su identidad BMW con una distintiva parrilla doble combinada con modernos faros horizontales, que reflejan el último lenguaje de diseño de BMW.

En la parte trasera, el iX4 cuenta con un alerón integrado y sin limpiaparabrisas trasero, lo que demuestra un enfoque en la estética y la eficiencia aerodinámica.

La línea curva de los hombros y los guardabarros más atrevidos añaden atletismo al vehículo, mientras que la carrocería en general parece más baja y ancha, enfatizando la posición del iX4 como un coche electrico con un marcado carácter deportivo.

Aunque todavía no hay fotografías oficiales del habitáculo del iX4, los observadores de la industria predicen que el interior adoptará una configuración similar a la del iX3, es decir, un diseño minimalista con una interfaz digital dominante. Esto incluye una gran pantalla de infoentretenimiento de 17,9 pulgadas, un sistema panorámico iDrive, así como la posibilidad de un head-up display 3D que proyecta información importante en el parabrisas.

En cuanto a rendimiento, se espera que el iX4 venga con una variante de motor eléctrico dual (motor dual AWD) en el modelo iX4 50 xDrive, produciendo una potencia combinada de alrededor de 463 hp (345 kW / 469 PS) y un torque de alrededor de 645 Nm. Esta combinación permite una aceleración sensible y un fuerte rendimiento del motor típico de los vehículos eléctricos de alto rendimiento.

La energía eléctrica proviene de una batería de iones de litio con una capacidad de 108,7 kWh, la misma que utiliza el último iX3. Esta batería puede proporcionar un alcance de hasta 500 millas (aproximadamente 805 km) según el ciclo WLTP y admite carga rápida de CC de 400 kW, lo que permite que la batería se cargue del 10 % al 80 % en aproximadamente 21 minutos.