Hay un nuevo coche eléctrico de Kia que debuta oficialmente

VIVA – Vamos presenta el Kia EV2, un crossover eléctrico subcompacto diseñado como el vehículo eléctrico básico más asequible en la línea de vehículos eléctricos de Kia. Su debut se realizó en el Salón del Automóvil de Bruselas de 2026, lo que supone un gran paso para que Kia presente coche electrico práctico, energéticamente eficiente y amigable con la ciudad consumidor Europa.

El Kia EV2 tiene unas dimensiones de alrededor de 4,06 metros, lo que lo hace ideal para su uso en ciudades congestionadas con carreteras estrechas y espacio de aparcamiento limitado.



Interior del nuevo coche eléctrico Kia EV2

Aunque pequeño, el EV2 tiene un diseño SUV audaz, que incluye luces verticales modernas, líneas de carrocería audaces y una postura audaz. Esta apariencia refleja un equilibrio entre el estilo urbano moderno y el fuerte carácter SUV.

El interior del EV2 está diseñado para ofrecer una gran practicidad y flexibilidad, con asientos traseros que se deslizan o se pliegan para ampliar el espacio para el equipaje. Además, el EV2 tiene un pequeño maletero delantero para espacio adicional, que ahora es una característica importante en los coches eléctricos modernos.

Batería y kilometraje

El Kia EV2 ofrece dos opciones de batería, para que los consumidores puedan adaptarse a las necesidades diarias o a viajes de larga distancia:

1. Batería de 42,2 kWh, que ofrece una autonomía de unos 317 km (WLTP), suficiente para uso urbano y viajes cortos.

2. Batería de 61,0 kWh, que proporciona una autonomía de hasta 448 km (WLTP), ideal para usuarios que realizan viajes más largos con frecuencia.

Aunque no utiliza una arquitectura de 800 V como modelo El otro vehículo eléctrico de Kia, el EV2, todavía admite carga rápida de CC, lo que permite cargar la batería del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos, así como carga de CA de 11 kW/22 kW para cargar en casa o en estaciones públicas.

El Kia EV2 utiliza un motor eléctrico de tracción delantera, que produce un rendimiento suficiente para el uso urbano diario. A pesar de su sencillez, este sistema garantiza eficiencia energética y facilidad de control.

El EV2 también cuenta con un panel de instrumentos digital con tres pantallas, actualizaciones inalámbricas, una llave digital y el conjunto completo de características de seguridad y asistencia al conductor que normalmente se encuentran en los modelos EV más caros de Kia.

El Kia EV2 se posiciona como un vehículo eléctrico de entrada para el mercado europeo, compitiendo con modelos como el Renault 4 eléctrico, el Citroën e-C3 y otros SUV compactos del segmento B.