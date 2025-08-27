Hay un motor volador futurista que se puede comprar, ¡el precio es fantástico!

VIVA – Sueño de tener un vehículo volar Personal se está acercando a la realidad. La compañía de Polonia, Volonaut, introdujo Volonaut Airbikebicicleta motor Jet enérgico volador diseñado para una persona.

Este vehículo futurista proporciona una experiencia de vuelo como personajes en películas de ficción científica, lo que permite a los usuarios sentir una nueva sensación en el aire.



Airbike Volonaut Plan Motor

Diseño y Tecnología Avanzado

Volonaut Airbike pesa unos 30 kilogramos, mucho más ligero que las motos comunes. Este vehículo está equipado con dos turbinas de chorro redundantes, por lo que si una turbina tiene un problema, la segunda turbina aún puede mantener la estabilidad y la seguridad del vuelo.

Airbike puede usar combustible diesel, combustible para aviones o queroseno, similar a las turbinas utilizadas en los tanques M1 Abrams. Con este diseño, Airbike puede alcanzar una velocidad máxima de 101 km/h y un tiempo de vuelo de aproximadamente 10 minutos por combustible de llenado, proporcionando una experiencia emocionante pero aún segura para los usuarios.

Precio y disponibilidad

Para tener Volonaut Airbike, los posibles compradores deben prepararse alrededor de Rp 13.5 mil millones (equivalente a $ 798,000). El proceso de pedido comienza con una tarifa de reserva de 34 millones de RP ($ 2,000), seguido de un pago de RP 1.36 mil millones ($ 80,000) para asegurar la ranura de producción.

Aunque este precio es equivalente a algunos helicópteros de aviones ligeros o pequeños, Airbike ofrece una experiencia única que no se puede encontrar en los vehículos convencionales. Para los fanáticos de la tecnología futurista y los vehículos innovadores, esta es una oportunidad exclusiva para sentirse volando privado.

Legalidad y entrenamiento

Como vehículo ultraligero, Volonaut Airbike no requiere licencias de pilotos en varias regiones, incluidos Estados Unidos. Sin embargo, en aras de la seguridad, Volonaut brinda capacitación profesional para sus propietarios. Esta capacitación garantiza que los usuarios comprendan cómo operar, aterrizar y procedimientos de emergencia para que la experiencia de vuelo se mantenga segura.

Futuro y producción

Volonaut planea la producción limitada a partir de 2026, con las primeras unidades enviadas a los consumidores que han ordenado.

En la actualidad, el diseño de Airbike todavía está en la etapa de desarrollo y prueba para garantizar la máxima calidad, seguridad y rendimiento. Aunque no hay patente oficial, la compañía es optimista de que esta tecnología puede revolucionar los vehículos privados en el futuro.

Volonaut Airbike trae el concepto de una motocicleta voladora del mundo de la ficción para convertirse en realidad. Con tecnología avanzada, diseño futurista y experiencias de vuelo únicas, este vehículo no es solo un medio de transporte, sino también un símbolo de innovación en el mundo automotriz.

Aunque el precio alcanza decenas de miles de millones de rupias, para los amantes de la tecnología y los aventureros aéreos, Airbike es una oportunidad rara que vale la pena tener.