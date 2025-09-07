Hay un incentivo de la vivienda de Kur, el ministro Ara Wanti-Wanti Hipmi: No todos los empresarios son correctos

Yakarta, Viva – El gobierno ha emitido reglas de crédito comercial Residente como se estipula en la regulación del Ministro Coordinador para la Economía de la República de Indonesia, número 13 de 2025 sobre pautas para implementar el crédito del programa de vivienda. La regulación era acelerar el programa de 3 millones de la Cámara iniciado por el presidente Prabowo Subianto.

Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar sirait confirma que Dónde La vivienda es una forma de alineación de estado para hombre de negocios micro y pequeño (Umk).

El ministro, que se llama familiarmente Ara, invita a los empresarios a poder usar la vivienda Kur para aumentar sus negocios y la economía nacional y alentar la aparición de nuevos empresarios en Indonesia.

«Kur Housing es una política que está a favor de UMK y recientemente hay un Kur residencial mientras se estableciera Indonesia», dijo el ministro de PKP en la socialización crediticia de los programas de vivienda con la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Indonesia (HIPMI) en Jakarta, domingo 7 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Ara advirtió a los jóvenes empresarios que obedecieran las reglas y realicen el mandato en las regulaciones de la vivienda Kur con un profesional. Para que pueda tener un impacto directo en los ecosistemas nacionales de vivienda y prevenir prácticas adversas como la corrupción.

Ministro de PKP Maruarar Sirait.

«Le pido a Hipmi que seleccione a sus miembros, simpatizantes o reden serio. Si lo cura, significa moverse correctamente. Debido a que el emprendedor no es todo cierto, algunos son ciertos, algunos pretenden ser ciertos, algunos no son ciertos «, dijo Ara.

«Si (los empresarios) no son ciertos, no participen (este programa). Pero si es cierto, no dude. Porque esto es para la gente, porque (UMK) ascender, impulsar la economía, el crecimiento económico, puede hacer que muchas personas funcionen», agregó.

Además, Ara explicó que el kur residencial se dividió para dos beneficiarios, visto desde el lado de la oferta (suministrar) y solicitar (demanda).

Ilustración de la vivienda Foto : Vivienda de safira wonogiri

Sisi suministrar Incluye a los que están en el negocio de los desarrolladores (revelador), contratistas, así como emprendedores de material de construcción.

Crédito del programa de vivienda lateral suministrar La Cámara se otorga al destinatario del crédito del Programa de Vivienda con un techo de préstamo de RP500 millones por encima de RP500 a RP5 mil millones.

Este crédito puede ser retirado de préstamos a la vez, gradualmente o giratorio según el acuerdo. «Mientras tanto, Sisi demanda Es un MSME, cuyo crédito se utiliza para apoyar su negocio, como comprar una casa, alquilar un almacén, etc. «, dijo Ara. (Ant)