Hay un hecho sorprendente: hace décadas que no se conducen coches

VIVA – Partida móvil sin haber sido utilizado durante años, y mucho menos décadas, no sólo lo vuelve polvoriento y antiestético. Debajo de la superficie, hay muchos daños graves que le pueden pasar a casi cualquier persona. sistema vehículo.

Según informes de SlashGearcitado por VIVA el martes 28 de octubre de 2025, el coche está máquina diseñado para moverse. Una vez que un automóvil deja de funcionar durante un largo período de tiempo, todo el sistema de lubricación, electricidady su mecánica empezará a deteriorarse lentamente, incluso si se guarda en un garaje cerrado.



Ilustración de óxido en la carrocería de un automóvil.

Las máquinas que permanecen inactivas durante demasiado tiempo «morirán lentamente»

Cada vez que se utiliza el coche, era circula a través de la máquina para lubricar las piezas metálicas que se mueven rápidamente. Cuando un automóvil no se utiliza durante meses o años, este aceite se asentará y perderá su capacidad de proteger los componentes.

Como resultado:

– Las piezas metálicas del motor, como pistones, árboles de levas y válvulas, comienzan a oxidarse y corroerse debido a la humedad del aire.

– Los sellos y juntas de goma se secan, se endurecen y luego se agrietan, lo que provoca fugas de aceite o refrigerante cuando se arranca el motor.

– El combustible en el tanque comienza a evaporarse y degradarse. El combustible restante espesado puede formar una capa pegajosa (goma) en el sistema de inyección y el filtro, lo que dificulta o incluso imposibilita el arranque del motor nuevamente.

– Si el coche se deja durante más de cinco años, es probable que sea necesario desmontar completamente el motor antes de poder volver a utilizarlo.

Los sistemas eléctricos y las baterías se dañan rápidamente

Una de las piezas que más rápidamente se estropea en un coche que no está en uso es la batería. Sin un alternador para cargarla, la batería perderá energía en cuestión de semanas hasta que finalmente se agote por completo.

Además, los componentes electrónicos como la ECU, los sensores y otros sistemas eléctricos pueden sufrir oxidación y corrosión debido a la humedad. En los automóviles modernos, esto puede provocar errores en el sistema incluso antes de arrancar el motor.

En casos extremos, si el cableado es atacado por ratas o insectos, todo el sistema eléctrico del coche puede sufrir graves daños y requerir una sustitución completa.

Neumáticos, frenos y suspensiones también sufren daños



Filtro de aire del coche sucio

Puede parecer una trivialidad, pero el tren de aterrizaje del coche es el más vulnerable cuando el vehículo nunca ha sido movido.