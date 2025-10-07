Hay un genocidio frente al ojo

Anthena, Viva – Greta Thunberguno de docenas activista de la flota de Sumud para Gaza que ha sido deportado de regreso a su país de origen, después de las tropas Israel interceptando la flota global de Sumud Flotillah y arrestó a sus pasajeros.

Alrededor de 70 activistas han dejado a Israel el lunes, luego de informes de tortura y afecciones inhumanas en detención.

Los activistas primero serán trasladados a Grecia, luego a su país de origen. Las imágenes de video muestran a Thunberg y otros activistas con ropa blanca que llegan al aeropuerto de Atenas, desde allí dejarán de regreso a sus respectivos países.

Los activistas, que incluyen abogados, trabajadores humanitarios, políticos, activistas y equipos de medios, están en 45 barcos Flotilla Global SumudEl cual tiene como objetivo brindar ayuda a la franja de Gaza rodeada, se ha informado el área de inanición.

Israel comenzó a interceptar estos barcos en aguas internacionales el miércoles, evitar que los activistas lleguen a Gaza.

La activista sueca Greta Thunberg deportada de Israel

Genocidio a la vista

La activista sueca Greta Thunberg habló en público el lunes 6 de octubre de 2025, por primera vez después de ser liberado de la prisión israelí, donde, según los informes, fue golpeado y obligado a besar la bandera israelí.

Thunberg fue una de las 171 personas que fueron deportadas por las autoridades israelíes gradualmente, después de ser detenidos porque participaron en la flota de asistencia a Gaza. El grupo fue trasladado a Grecia y Eslovaquia después de ser liberado.

Thunberg habló en el aeropuerto Eleftheros Venizelos en Atenas, enfatizando que su experiencia personal no fue la más importante. «Puedo hablar mucho sobre el mal tratamiento y las violaciones que experimentamos en prisión, créeme», dijo Thunberg.

«Pero esa no es la historia. Permítanme aclarar: hay un genocidio que ocurre ante nuestros ojos, genocidio que se transmite en vivo», dijo.

«Nadie tiene derecho a decir que no sabemos lo que está sucediendo. Nadie en el futuro podrá decir que no lo sabemos», dijo.

Thunberg acusó a Israel «continuando empeorando y mejorando su genocidio y destrucción masiva con la intención del genocidio, tratando de destruir la población, toda la nación ante sus ojos».