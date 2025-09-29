"Hay un error en todos los lados": Congress` Chidambaram en Karur Stampede







El líder del Congreso, P Chidambaram, dijo el lunes que «hay un error en todos los lados» con respecto a la estampida durante una manifestación política en Karur en Tamil naduDirigido por el actor convertido en político Vijay en la noche del 27 de septiembre, en la que 41 personas perdieron la vida, informó ANI.

En declaraciones a Ani en Trichy, Chidambaram dijo: «El Sr. K Selvaperunthagai, el presidente de TNCC, ha hecho una declaración que es la posición del partido que también es mi posición. Sin embargo, después de leer el periódico ayer y hoy, y ver algunas imágenes en la televisión, tengo una sensación de que hay un error en todos los despidos, en tamil, dicen todas las cuatro cartas».

«Esos errores me han llevado a sugerir una solución, y he dado la sugerencia al Secretario de Tamil Nadu. Estoy seguro de que el gobierno recibirá muchas sugerencias y tendrán en cuenta todas las sugerencias y tomarán decisiones para el futuro, que se aplicarán para todos los partidos políticos «, dijo, informó ANI.

El Rally del sábado fue agregado por el presidente y actor Vijay de TVA Vettri Kazhagam (TVK) en Karur.

Entre los fallecidos hay 18 mujeres, 13 hombres, cinco niñas y cinco niños pequeños. Las víctimas incluyeron a las del distrito de Karur, a dos de los distritos Erode, Tiruppur y Dindigul, y uno del distrito de Salem.

Un día antes, el jefe de TVK, Vijay, anunció que proporcionará asistencia financiera de Rs 20 lakh a las afligidas familias y Rs 2 lakh a los heridos en la desafortunada estampida de Karur.

El primer ministro Narendra Modi también anunció que las familias de las 39 personas que murieron en el Karur Stampedde Recibiría dos rupias lakh cada una del Fondo Nacional de Ayuda del Primer Ministro. PM Modi también anunció una cantidad de Rs 50,000 cada una para las personas heridas en el trágico incidente.

El primer ministro de Tamil Nadu, MK, anunció una compensación de Rs 10 lakh por cada familia de los fallecidos y Rs 1 lakh por cada persona sometida a tratamiento.

Mientras tanto, Tamaga Vettri Kazhagam (TVK) El jefe y el actor Vijay celebraron el lunes una videoconferencia con líderes senior de su penthouse Pattinapakkam para discutir los próximos pasos después de la estampida de Karur, que se cobró 41 vidas.

Mientras tanto, los carteles que condenan al jefe de TVK Vijay, que lo representa con manos manchadas de sangre, han aparecido en partes de Karur.

El número de muertos de la estampida en Tamil Nadu Vetri Kazhagam Leader Vijay’s Campaign Rally en Karur de Tamil Nadu ha aumentado a 41.

