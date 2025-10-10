Hay un descuento en TKD, la Comisión II de la RPD pide al gobierno regional que racionalice los programas regionales

Jacarta – Comisión II RPD RI preguntar al Gobierno Regional (Gobierno local) para racionalizar o hacer más efectivos los programas que realmente son necesarios o priorizados para la comunidad.

Lea también: Se recorta drásticamente el presupuesto de TKD, el ministro del Interior, Tito, pide al gobierno regional que gaste con eficiencia



Esto se transmitió en respuesta a la política de recortar los fondos de transferencia a las regiones (TKD).

Vicepresidente de la Comisión II de la RPD de RI, Zulfikar culo sadikin Dicho esto, no debería haber programas o gastos regionales que tengan menos impacto en la comunidad. Porque cree que hasta el momento ha habido proyectos de desarrollo realizados por el gobierno regional pero se consideran inadecuados.

Lea también: Al entrar en las Prolegnas de 2026, la Comisión II de la RPD espera que el proyecto de ley electoral se discuta mediante el método de codificación



«No dejes que haya un programa como este, por ejemplo, en una zona donde se están construyendo oficinas, es necesario instalar vallas entre las oficinas. Por eso debe haber vallas entre las oficinas y otras áreas. Eso aumentará los costos», dijo Zulfikar a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, citado por ANTARA, el viernes 10 de octubre de 2025.

Según él, la Cámara de Representantes también intentó aumentar el presupuesto de TKD a través de discusiones sobre el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (RAPBN) para 2026.

Lea también: Ministro del Interior: Los gobiernos regionales desempeñan un papel importante en el apoyo a la productividad nacional



Es de esperar, dijo, que la asignación presupuestaria adicional para TKD pueda distribuirse inmediatamente en función de las necesidades y capacidades regionales.

Aun así, recordó que todavía hay otras formas para que los gobiernos regionales aumenten los niveles fiscales regionales, por ejemplo optimizando los impuestos regionales y las Empresas de Propiedad Regional (BUMD) como palancas económicas regionales.

«Tal vez en términos de gobernanza es necesario mejorar, hasta ahora los ingresos a menudo se han filtrado, Pak Prabowo siempre lo dice, el gasto también se ha filtrado a menudo, ¿cómo no puede volver a suceder?», dijo.

Además, según él, los gobiernos locales también pueden explorar alternativas de financiación, por ejemplo mediante la cooperación en programas o con la comunidad empresarial (asociación público-privada).

«Esa área tiene potencial, no hay áreas que no tengan potencial. ¿Por qué no se puede desarrollar, por qué no se pueden atraer inversiones?», preguntó. dijo.