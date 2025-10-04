Hay un descuento de impuestos de vehículos para aquellos que son diligentes al pagar a tiempo

Sumut, Viva – Gobierno provincial Sumatra del Norte (Gobierno provincial de North Sumatra) Comience a implementar un programa de blanqueamiento y descuento Impuesto sobre el vehículo Motorizado (PKB) en 2025. Este programa ha estado rodando oficialmente desde el 1 de octubre de 2025 y brinda varios alivios para los propietarios de vehículos, que van desde multas gratuitas, abolición de impuestos progresivos, hasta un descuento del 5 por ciento para los contribuyentes obedientes.

El jefe de la Agencia de Ingresos Regionales de Sumatra del Norte (Bapenda), Ardan Noor, explicó que esta política fue diseñada para mantener el poder adquisitivo de la comunidad mientras optimiza los ingresos originales regionales (PAD).

«Este programa es un esfuerzo para mantener la estabilidad económica de la comunidad, al tiempo que aumenta el PAD», dijo, según el citado por Viva Automotive, sábado 4 de octubre de 2025.

Curiosamente, el descuento fiscal en esta vez no es solo una forma de alivio para aquellos que están atrasados, sino también apreciando las personas que son conscientes de los impuestos. El gobierno provincial otorga un descuento del 5 por ciento a quienes pagan el impuesto de vehículos antes del vencimiento.

«Queremos otorgar premios a los residentes obedientes, no solo dar perdón a aquellos que son negligentes», dijo Ardan.

Además de los descuentos fiscales, el gobierno también libera la segunda interpretación del nombre del vehículo motorizado (BBNKB) entre las personas, los impuestos progresivos, así como las multas de PKB y SWDKLLJ en años anteriores. De hecho, los principales atrasos de PKB antes de 2024 también fueron abolidos.

Este programa es parte del espíritu de colaboración de North Sumatra Berkah, que enfatiza la importancia de la participación pública en el desarrollo regional. Según Ardan, la comunidad con conocimiento de impuestos es un socio gubernamental para fortalecer la base de la economía regional.

«Este alivio no es solo una cuestión de números, sino también una forma de aliento moral para que los ciudadanos sean más disciplinados y cuiden sus obligaciones fiscales», dijo.

Para simplificar el proceso de pago, el Gobierno Provincial de Sumatra del Norte también proporciona acceso digital a través de la aplicación Signal y E-Samsat, que se puede descargar en Google Play Store y App Store. Se espera que este paso haga los pagos de impuestos más rápido, más fácil y transparente.

Con incentivos para aquellos que obedecen y la eliminación de las sanciones para aquellos que están atrasados, el gobierno provincial de Sumatra del Norte está tratando de fomentar una nueva cultura: los impuestos no obedecen una carga, sino una forma de preocupación por el desarrollo regional.