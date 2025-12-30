Hay un coche Subaru listo para ser presentado a principios de 2026

VIVA – subaru reafirma su apuesta por el segmento sedán actuar al revelar el avance oficial del WRX STI 2027. Este adelanto se subió a través de la cuenta oficial de redes sociales de Subaru en Japón y generó entusiasmo entre los fanáticos. móvil deporte, porque significa modelo Este ícono se presentará oficialmente el 9 de enero de 2026, posiblemente al mismo tiempo que el Salón del Automóvil de Tokio.

El vídeo teaser, que dura unos 12 segundos, muestra un vistazo del WRX azul que todavía está cubierto de camuflaje, pero el logotipo de STI en la parrilla delantera es claramente visible.

Esto confirma la identidad de alto rendimiento de este modelo desarrollado por Subaru Tecnica International. El sonido distintivo de un motor bóxer también se puede escuchar en el adelanto, insinuando que el nuevo WRX STI conservará el carácter del legendario motor de cuatro cilindros planos de Subaru.

Varios elementos diseño visible aunque todavía esté disfrazado. La toma de aire del capó parece más grande que la del WRX estándar, lo que indica la necesidad de una refrigeración de alto rendimiento del motor.

Los paneles laterales y traseros del vehículo son visibles de un vistazo, mientras que una vista aérea revela un diseño sedán de cuatro puertas que mantiene proporciones deportivas. Subaru parece estar optando por una estrategia de actualización visual, en lugar de un cambio radical en la plataforma del vehículo.

La presencia de este teaser llamó la atención porque Subaru había reducido previamente su enfoque en la variante STI, en línea con la tendencia en las regulaciones de emisiones y el cambio hacia vehículos más amigables con el medio ambiente. El modelo WRX STI no se vende en varios mercados importantes, incluido Estados Unidos, desde 2021.

Sin embargo, el último avance muestra que Subaru está listo para traer de vuelta el WRX STI para los fanáticos de los sedanes de alto rendimiento.

Antes de este adelanto, Subaru había presentado el concept car STI en el Salón del Automóvil de Tokio de octubre de 2025, presentando una versión hatchback centrada en el rendimiento. El modelo WRX STI 2027, que se presentará en enero de 2026, seguramente se basará en la generación actual del WRX, por lo que combina la última tecnología y el lenguaje de diseño con el que los consumidores están familiarizados, pero aún conserva el típico toque STI.

Aunque no se han revelado las especificaciones técnicas oficiales, los sonidos del motor y los elementos de diseño teaser refuerzan la sospecha de que el WRX STI 2027 contará con un motor bóxer turboalimentado, combinado con una transmisión manual o automática de alto rendimiento y el sistema de tracción total que es la marca registrada de Subaru.