Hay un coche nuevo que se parece más a un Toyota

Jacarta – Buick Conmocionó al mundo del automóvil al presentar el Electra E7, un SUV enchufable híbrido El más nuevo que se prevé comercializar en Porcelana en 2026. Este modelo llama la atención porque se ve muy diferente al diseño Un Buick tradicional, con un lenguaje de diseño moderno más similar. móvil Japón o Corea.

Lea también: Porsche admite un error de estrategia en el Macan EV Car



El Electra E7 no es solo un SUV eléctrico/híbrido promedio. Este automóvil marca el paso de Buick al presentar la submarca Electra, que se centra en vehículos de nueva energía (NEV), incluidos vehículos eléctricos e híbridos enchufables, específicamente para mercado China es el mercado de automóviles más grande del mundo.



El último coche Buick Electra E7

Lea también: Una hilera de coches fabricados que ahora están olvidados, ¡aunque alguna vez existieron!



Diseño exterior atrevido

Los documentos de la autoridad reguladora automotriz china muestran que el diseño frontal del Electra E7 es muy diferente al de los modelos anteriores de Buick. La fascia delantera se asemeja a una “nariz de tiburón” con un faro en forma de C en la parte superior y el faro colocado en el medio. El parachoques inferior cuenta con entradas de aire activas, mientras que el perfil lateral tiene una carrocería esbelta, revestimiento de plástico y llantas aerodinámicas de 18 a 20 pulgadas.

Lea también: Usado diariamente en Yakarta, este es el precio usado y el costo mensual de un Isuzu Panther



La parte trasera presenta una barra de luces de ancho completo con letras “Buick” integradas, lo que le da una impresión moderna y futurista. Este estilo de diseño está lejos de ser típico de los Buicks clásicos, ya que está diseñado para ser más competitivo en el competitivo mercado de SUV y crossovers de China.

Especificaciones y tecnología

El Buick Electra E7 utiliza un sistema de propulsión híbrido enchufable (PHEV) con un motor de 1,5 litros con 97 CV y ​​un motor eléctrico de 221 CV, produciendo una combinación equilibrada de rendimiento y eficiencia de combustible.

Las dimensiones del coche incluyen una longitud de 4.850 mm, una anchura de 1.910 mm, una altura de 1.671 mm y una distancia entre ejes de 2.850 mm. Este tamaño sitúa al E7 entre un SUV compacto y un SUV de tamaño mediano, proporcionando una cabina espaciosa para la comodidad de los pasajeros.

Una de sus características avanzadas es un radar LiDAR montado en el techo, parte del Xiao Yao Zhi.

El Electra E7 es parte de la submarca Electra de Buick, que incluye una variedad de modelos NEV, incluido el sedán Electra L7 y la minivan Electra Encasa. Esta estrategia permite a Buick adaptar el diseño y la tecnología al mercado chino, a diferencia de la línea tradicional en América y Europa que se centra más en SUV de gasolina y vehículos eléctricos ligeros.