Hay un coche Nissan que vendrá con un motor turbo ecológico

VIVA – El mundo del automóvil está consternado por la noticia de que Nissan planeando resucitar a uno modelo Su deporte más icónico, el fabricante japonés lo presentará móvil con un motor turbo respetuoso con el medio ambiente.

Citado VIVA de autoevolución Viernes 17 de octubre de 2025, el automóvil es el modelo Nissan Silvia, que se produjo por última vez a principios de la década de 2000 y es conocido como un símbolo. deportes móviles liviano que es popular entre los fanáticos del drifting de todo el mundo.



Concesionario de automóviles Nissan en Estados Unidos

Este rumor surgió después de que Iván Espinosa, vicepresidente senior de estrategia global y planificación de productos de Nissan, dijera que traer de vuelta al Silvia era una idea que seguía «atormentando su mente».

“Me encantaría traerlo de regreso, solo una idea en mi cabeza”, dijo Iván Espinosa.

El regreso del espíritu deportivo clásico

El propio nombre Silvia tiene una larga historia en el mundo del automóvil. Lanzado por primera vez en 1964, este modelo se convirtió en un símbolo de los autos deportivos japoneses que eran livianos, potentes y fáciles de modificar. La última generación, el Silvia S15, sigue siendo considerado uno de los mejores deportivos en términos de equilibrio entre prestaciones y manejo.

La presencia de la nueva generación Silvia será parte de los esfuerzos de Nissan por revivir su imagen deportiva, que se había desvanecido después de que el gran enfoque de la compañía se desplazara hacia vehículos eléctricos como el Ariya y el Leaf.

Aun así, Espinosa enfatizó que el resurgimiento de Silvia no será apresurado. Este proyecto es todavía una idea conceptual que requiere un estudio en profundidad, especialmente en términos de diseño, regulaciones y costos de desarrollo.

Inspirado en el concepto Nissan IDx

Una de las pistas más importantes sobre la dirección del diseño del nuevo Silvia provino del Nissan IDx Concept, que se presentó por primera vez en el Salón del Automóvil de Tokio de 2013. El concept car combina un estilo retro inspirado en el Datsun 510 y el clásico Silvia, pero con un enfoque moderno y la última tecnología.

¿Motor de combustión o eléctrico? Nissan todavía lo está considerando

En plena transición hacia la era de la electrificación, surge la principal pregunta: ¿el nuevo Silvia utilizará un motor convencional, uno híbrido o uno totalmente eléctrico?