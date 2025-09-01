Hay un camión que lleva un gran petardo durante la manifestación.

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo la acción demostración Lo que condujo al caos en varias regiones no es una forma de entrega de paz.

Según él, esta es una acción planificada para hacer el caos.

Prabowo transmitió esto cuando dio un comunicado de prensa después de visitar víctimas de disturbios en el Hospital de la Policía Nacional, Kramat Jati, East Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Inicialmente, enfatizó Prabowo, la Constitución garantizó el derecho de cada ciudadano a expresar opiniones. Sin embargo, enfatizó que las manifestaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones legales.

«El derecho a expresar opiniones está garantizado por la ley, pero hay disposiciones. La manifestación debe ser pacífica, debe estar de acuerdo con la ley. Si desea una demostración, debe solicitar permiso, los permisos deben otorgarse y completarse a las 18:00 WIB», dijo Prabowo.

Sin embargo, Prabowo afirmó haber recibido un informe en el campo que mostró una fuerte indicación de que el caos fue provocado por aquellos que tenían otras intenciones.

«En muchos lugares obtuve informes, llegaron camiones, allí petardos-La incubación pesada y grande. Este miembro fue golpeado por muchos petardos, algunos fueron quemados en el cuello, algunos fueron quemados en los muslos. Imagínese si un hombre quemara sus genitales. Creo que esto ya es caótico, su intención de arder. Se descubrió que el camión contenía herramientas para quemar «, dijo.

Prabowo evaluó que los ataques dirigidos a la construcción de DPR y DPRD, como un símbolo de soberanía estatal e instrumentos democráticos, mostraron un objetivo más serio.

«El edificio del DPR, DPRD, esta es una agencia estatal que lleva a cabo la soberanía estatal, dispositivos democráticos, quemados. Por lo tanto, la intención no es expresar opiniones, la intención es hacer disturbios, la intención es perturbar la vida de la gente. La intención es destruir los esfuerzos de desarrollo nacional para eliminar la población», dijo Prabowo.

Además, Prabowo enfatizó que su gobierno continuaría luchando para defender los intereses de la gente pequeña. Hizo hincapié en que todos los programas llevados a cabo por el gobierno estaban orientados a mejorar el bienestar de la capa más baja de la comunidad.

«Recojo a todos los grandes empresarios. Yo digo, ya eres grande. Trabajas. Y si trabajas bien, eres importante, significa que creaste trabajos. Debo cuidar a los más débiles y más pobres. Todos mis programas se pueden ver y haber comenzado los resultados. Pero hay un grupo de estas personas, vemos», concluyó Prabowo.