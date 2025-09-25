Hay un banco para el antiguo cajero, aquí hay detalles completos del papel de 9 cuentas inactivas que rompen Rp204 mil millones

Yakarta, Viva– En total hay nueve personas que son sospechosas relacionadas con el robo cuenta latente RP204 mil millones propiedad de un empresario de tierras con las iniciales S. Este caso fue revelado por la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional.

Eran alias de dulces Kent (41), Dwi Hartono (39), Andy Pribadi (50), Nida Ardiani Thaher (36), Galih Rahadyan Hanarusumo (43), Dana Rinaldy (44), Raharjo (51), Tony Tjoa (38) e IPin Suryana (60).

En este caso, la policía se dividió en tres grupos. Primero, por dentro banco (Andy Pribadi y Galih Rahadyan Hanarusumo), Grupo de Ejecutores (Candy Alias ​​Ken, Dana Rinaldy, Nida Ardiani Thaher, Raharjo, Tony Tjoa), así como perpetradores de lavar actos criminales Dinero (Dwi Hartono e Ipin Suryana).

Aquí están los detalles role Cada uno de los perpetradores en el robo de cuenta inactiva, que fue solo 17 minutos de butub:

1. Andy Pribadi

Él es el jefe de la sucursal auxiliar del banco Bullido en la región de Java Occidental. Su papel proporciona acceso a la aplicación del sistema bancario central a los perpetradores de ladrones bancarios para transacciones en la transferencia de fondos alias de inabsentia sin la presencia física del cliente;

2. Galih Rahadyan Hanarusumo

Es un gerente de relaciones con el consumidor de Bumn Bank en West Java Wilaha, que desempeña el papel del grupo de conexión de redes de sindicato de robo bancario con el jefe de sub -branch;

3. Candy Alias ​​Ken

Como Master Mind o el principal actor de transferencia de fondos. Afirmó ser la tarea de privar activos que llevan a cabo los deberes del estado en secreto. La persona interesada también era sospechosa en un caso sádico de secuestro de un banco estatal en Cempaka Putih llamado Muhammad Ilham Pradipta;

4. Dana Rinaldy

Actuando como consultor legal para proteger al grupo de perpetradores de robo bancario. También es activo en la planificación de la ejecución de inabsentianos;

5. Nida Ardiani Thaher

Es un ex empleado de un banco propiedad del estado de cajeros. El que hizo el acceso ilegal a la aplicación del sistema bancario central y al libro de la Inabsentia a varias cuentas de refugio;

6. Raharjo

Como mediador que buscó e introdujo el Beacab a los perpetradores del robo del banco y recibió el flujo de fondos del producto del delito;

7. Tony Tjoa

Como facilitador financiero ilegal cuyo trabajo es administrar el producto del delito y recibir el flujo de fondos del crimen;

8. Dwi Hartono

La cifra en colaboración con los perpetradores del robo del banco para abrir un bloque de cuentas y mover los fondos está bloqueada. Lo mismo con Ken, también estuvo involucrado en el secuestro sádico de un banco estatal en Cempaka Putih llamado Muhammad Ilham Pradipta;

9. Ipin Suryana

Este hombre de mediana edad su papel como parte en colaboración con los perpetradores del robo del banco que preparó una cuenta de refugio y recibió el producto del delito;



Kombes Erdi (tercera izquierda) y el general de brigada Helfi (tercera derecha)

En cuanto a esta Ley, están sujetos al Artículo 49 Párrafo 1 Carta A y el párrafo 2 de la ley número 4 de 2023 sobre el desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero junto con el artículo 55 del Código Penal con la amenaza de 15 años de prisión y una multa de RP200 mil millones.

Luego, el siguiente artículo impuesto es el artículo 46 Párrafo 1 Jo

También los artículos impuestos son el artículo 82 y el artículo 85 de la ley número 3 de 2011 sobre la transferencia de fondos y el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 5 de la ley número 8 de 2010 sobre los delitos de lavado de dinero (TPPU). Están amenazados con sentencias de 20 años de prisión y una multa de RP20 mil millones.