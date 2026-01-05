¡Hay un auto legendario listo para resurgir, y viene con un nuevo diseño!

Jacarta – mitsubishi Motors ha vuelto a captar la atención del público automovilístico mundial tras publicar un vídeo rompecabezas lo que insinúa fuertemente el resurgimiento de la generación Mitsubishi Montero el último.

todoterreno legendario También conocido como Pajero en varios mercados, se dice que regresará como modelo en 2028, lo que marcará un importante regreso después de una larga ausencia en los principales mercados como Estados Unidos.



Aparición del nuevo Mitsubishi Pajero sospechoso Foto : Youtube/Mitsubishi Motors

Esta señal aparece a través del vídeo oficial de Mitsubishi que destaca la larga trayectoria de la marca en el mundo de los rallyes y el todoterreno, además de señalar la dirección futura de sus productos SUV. Aunque todavía no muestra el vehículo en su totalidad, este adelanto se considera una confirmación inicial de que Mitsubishi está preparando un nuevo Montero.

El vídeo teaser, que dura aproximadamente un minuto, muestra la historia de Mitsubishi en el deporte del motor, incluido el trabajo de la división de rendimiento Ralliart en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) y el rally Dakar. Luego, la transmisión cambia a una atmósfera moderna mostrando la silueta de un gran SUV circulando por la carretera, sin mostrar claramente los detalles de diseño.

Este planteamiento demuestra que Mitsubishi quiere vincular el nuevo Montero al legado de dureza y ADN todoterreno que ha sido inherente a su primera generación. Para los viejos fanáticos, el Montero es conocido como un SUV resistente, capaz de usarse en terrenos accidentados y cómodo para el uso diario.

Los pasos de Mitsubishi no se detienen en avances visuales. También se sabe que el fabricante japonés volvió a registrar el nombre Montero en Estados Unidos. Este registro de marca es una indicación importante de que Mitsubishi se toma en serio la preparación del lanzamiento oficial de este SUV en el futuro, no solo nostalgia o solo un concepto.

El Montero se vendió por última vez en el mercado estadounidense en 2006. Desde entonces, el gran nombre de este SUV ha ido desapareciendo lentamente, ya que Mitsubishi cambió su estrategia para centrarse más en vehículos compactos y electrificación en varias regiones.

Además del teaser oficial, varias fotos espía que circularon anteriormente mostraban un SUV grande con una carrocería cuadrada y una gran distancia al suelo. Se sospecha fuertemente que el vehículo es el último prototipo de Montero que se está probando en carretera.