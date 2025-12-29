Hay un auge del juego de terror legendario, garantizado para ser emocionante y tenso

Jacarta – konami vuelve a mostrar su seriedad al revivir la legendaria franquicia de terror Colina silenciosa. Después de años de lanzamientos mínimos importantes, la compañía japonesa ahora ha confirmado que Silent Hill ya no es así. proyecto de una sola vez, sino que se desarrollará como una serie a largo plazo con planes de lanzar nuevos juegos de manera constante.

Lea también: Este artículo de Roblox hace que tu cuenta parezca un Sultán, aunque es gratis





Revelación de Silent Hill Foto : http://www.filmofilia.com

El resurgimiento de Silent Hill ha comenzado a sentirse desde que Konami anunció varios proyectos importantes relacionados con esta franquicia. Este movimiento recibió una respuesta positiva de los fanáticos antiguos y actuales. jugador nuevos que llevan mucho tiempo esperando el regreso de la icónica serie de terror psicológico.

Lea también: No solo EA Sports FC, este es un juego de fútbol cada vez más popular entre los jugadores.



Este éxito se convirtió en una base sólida para que Konami continuara desarrollando los próximos títulos de Silent Hill.

Uno de los proyectos que más ha llamado la atención es Silent Hill f. A diferencia de la serie anterior, que era sinónimo de ciudades con niebla en Estados Unidos, este juego presenta un nuevo enfoque con la ambientación del Japón de la década de 1960. Los matices culturales locales se combinan con los elementos de terror psicológico característicos de Silent Hill, creando una experiencia que se siente fresca pero que se mantiene fiel a la identidad de la serie.

Lea también: Lista de los mejores juegos nuevos en Steam 2025 que debes jugar ahora



En Silent Hill f, los jugadores seguirán la historia de un nuevo personaje que se enfrenta a terribles cambios en el entorno donde vive. La historia se presenta de forma independiente, por lo que no es necesario que los jugadores comprendan la trama del juego anterior de Silent Hill. Este enfoque hace que el juego sea más accesible para nuevos jugadores sin perder la profundidad de la historia que es el sello distintivo de la franquicia.

Konami también dijo que tienen una visión a largo plazo para Silent Hill. Los productores de esta serie expresaron su deseo de que la franquicia Silent Hill presente nuevos lanzamientos con regularidad, apuntando incluso a casi todos los años. Este plan incluye diversas formas de proyectos, tanto juegos principales, remakes y títulos con diferentes enfoques.

Esta estrategia marca un gran cambio con respecto a Konami, que anteriormente estuvo ausente durante mucho tiempo del desarrollo de juegos de consola a gran escala. Al revivir Silent Hill, Konami intenta recuperar su posición como uno de los principales desarrolladores del género de terror, al tiempo que compite con juego de terror otros modernos que siguen surgiendo.