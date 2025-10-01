Hay un aniversario de TNI, CFD Sudirman-Thamrin todavía se celebra esta semana

Yakarta, Viva – Implementación del día libre de vehículos motorizados (HBKB) o el día libre de automóviles (CFD) A lo largo de Jalan Sudirman-Thamrin todavía se celebró durante la celebración del 80 aniversario el domingo 5 de octubre de 2025.

Esto fue confirmado Gobernador de DKI Jakarta Pramono anung Después de coordinar con el TNI antes de la conmemoración Aniversario de TNI.

«Debido a que coincidió con el domingo, habíamos consultado con el comandante militar Jaya, en ese día el día libre de auto todavía se celebró porque estaba de acuerdo con la dirección de la sede de TNI», dijo Pramono a periodistas en el Ayuntamiento de Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Pramono espera que varias actividades en Yakarta el fin de semana, incluido el CFD Sudirman-Thamrin y la celebración del aniversario de TNI en el área del Monumento Nacional, puedan tener lugar sin obstáculos.

«Esperemos que esto nos beneficie a todos», dijo Pramono.

Además, Pramono Anung también anunció que impondría una tarifa especial para el transporte público en Yakarta durante el 80 aniversario del TNI.

La comunidad dijo que Pramono puede usar servicios de transporte público administrados por el gobierno provincial de DKI Yakarta y Jabodebek LRT solo con RP80.

«El 5 de octubre, todo transporte administrado por el gobierno de DKI Jakarta, a saber, Transjakarta, MRT, LRT, y también el Jabodebek y Mikrotrans LRT, todos pagaron 80 Rupiah», dijo Pramono.

Pramono dijo que la tarifa especial para los modos de transporte público en la cima de la celebración del aniversario de TNI era una forma de aprecio por los soldados que habían estado protegiendo a la nación.