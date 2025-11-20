Hay un ajuste en el horario de salida de los peregrinos del Hajj, explica el Viceministro del Hajj

Jacarta – Viceministro haji y Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dijo que hubo ajustes cuota Hajj indonesio que provoca retrasos en las salidas congregación en varias regiones de Indonesia.

El viceministro Dahnil también explicó los motivos. El patrón de división de la cuota de Hajj de Indonesia por región hasta el momento no se ajusta a las disposiciones legales. Se trata de un problema descubierto por la Agencia de Auditoría Financiera (BPK).

«Anteriormente, la Ley Número 8 de 2019 regulaba cómo calcularlo en función del número de residentes musulmanes o en función de lista de espera. Así, los organizadores del Hajj de 2012 a 2025 utilizaron el método de dividir el número de residentes musulmanes. «Sin embargo, lamentablemente esto no se basa en cálculos correctos», dijo Dahnil en Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Dahnil dijo que hubo afirmaciones en muchas provincias de Indonesia que causaron disparidades entre los posibles peregrinos indonesios al Hajj que se habían registrado.

Viceministro del Hajj, Dahnil Anzar Simanjuntak Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Entonces, hay personas que se registraron, por ejemplo en 2011, pero pudieron irse antes en comparación con las personas que sólo se registraron en 2009, y hay muchas lagunas en toda Indonesia, por lo que hay injusticia allí», dijo.

Finalmente, continuó Dahnil, el Ministerio de Hajj y Umrah decidió este año volver a su ley de referencia, a saber, la Ley Número 14 de 2025. En esta ley, la distribución de cuotas no se realiza en función del número de residentes musulmanes, sino en función del número de listas de espera o lista de espera.

Dahnil reveló que actualmente la lista de espera para el Hajj en toda Indonesia es de 5,4 millones de personas. Este número está dominado por la población de Java Oriental con 1,2 millones de personas, luego por Java Central con 900 mil personas, en tercer lugar por Java Occidental con 700 mil personas, luego por Sulawesi del Sur, DKI Yakarta, Banten, etc.

«Porque desde 2012 el sistema no se remite a la ley, al final fue injusto, hubo injusticia. Había gente que no debía irse, (pero) luego se fue. Así que hoy igualamos todo y se puede acceder mediante cálculos. Entonces, ahora cada uno sale según su tiempo de registro», dijo.

Esto, explicó, provocó ajustes en los tiempos de espera, de modo que varios posibles peregrinos del Hajj que se habían registrado tuvieron que posponer sus salidas.