Hay un Access 125, esta es la lista de precios de la última motocicleta Suzuki 2025

Yakarta, Viva – Suzuki Lanzó oficialmente un Access 125 en el Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025. Este scooter automático estuvo inmediatamente en el centro de atención gracias al diseño compacto, un motor eficiente y precios competitivos.

Acceso de Suzuki 125 Viene con tres opciones de color atractivas, a saber, verde de hielo sólido, negro mate metálico y blanca de perla. El precio ofrecido para estas tres variantes es el mismo, que es RP. 25.5 millones en el camino en Yakarta.

Desde la búsqueda de Viva Automotive, el jueves 25 de septiembre de 2025, además del Access 125 Suzuki también presentó una dirección FI que tiene un precio de Rp21,435 millones OTR Yakarta. Se sabe que esta moto es eficiente en combustible y tiene un diseño simple pero funcional. No es de extrañar que la dirección de FI todavía esté demandada por las comunidades urbanas.

Para los jóvenes consumidores, Suzuki ofrece a NEX II con varias variantes. El precio más barato comienza en RP20.18 millones para la versión estándar, mientras que el tipo premium elegante tiene un precio de RP21.35 millones. También está el crossover NEX II con una etiqueta de RP21,265 millones.

Para no olvidar, el nuevo Satria F150 también viene en esta última lista de precios. La moto Sport Sport de Suzuki tiene un precio de Rp29,165 millones para la versión estándar, y RP31,015 millones para ediciones especiales. Satria F150 sigue siendo excelente entre los jóvenes que les gusta el rendimiento fuerte.

Cambiando al segmento de scooter premium, Suzuki ofrece a Burgman Street 125ex. Este modelo tiene tres opciones de color, todas a un precio de RP26,543 millones. Burgman Street 125EX se ve elegante y cómodo para conducir largas distancias.

En la clase Motor Sport, Suzuki presenta Gixxer SF 250 a un precio de Rp56.2 millones. Este modelo ofrece un diseño deportivo y un potente rendimiento del motor de 250 cc. Adecuado para ciclistas que desean un deporte de motor de estilo moderno.

Para los amantes de las giras, V-Strom 250 SX también se incluye en la última lista de precios. Las tres opciones, Champion Yellow, Met Sonoma Red y Glass Sparkle Black, están vinculadas a Rp60,048 millones. Esta moto está diseñada difícil de devorar varias condiciones de la carretera.

Para los fanáticos de las motocicletas desnudas, Suzuki ofrece el GSX-R150 y GSX-S150. El GSX-R150 está disponible en una variante sin llave para RP35.8 millones y un ABS para RP39.1 millones. Mientras que el GSX-S150 Keyless tiene un precio de RP32.32 millones.