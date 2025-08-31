Hay síntomas de acción que conducen a la traición y al terrorismo.

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto afirmado para oler síntomas de acción fuera de la ley que conduce a Makar hasta terrorismo.

Prabowo transmitió esto destacando la situación nacional del impacto de la acción masiva que ocurrió en varias regiones.

«Sin embargo, no se puede negar que hay síntomas de acciones fuera de la ley, incluso aquellos que conducen a traición y terrorismo», dijo Prabowo, domingo 31 de agosto de 2025 en el Palacio Presidencial, Central Yakarta.

Prabowo también ordenó a la Policía Nacional y al TNI que tomen medidas firmes contra todas las formas de destrucción. instalaciones públicasincluido Saqueo.

«Tome la acción firme contra todas las formas de destrucción de instalaciones públicas, saqueando casas y disturbios a los centros económicos de acuerdo con la ley aplicable», dijo.

Además, Prabowo enfatizó que su partido respetaba todas las aspiraciones puras transmitidas por la comunidad. También le pidió al público que transmitiera aspiraciones bien y pacíficamente.

«Una vez más, se deben respetar las aspiraciones puras. El derecho a reunirse pacíficamente debe ser protegido. Para toda la comunidad, transmite aspiraciones bien y pacíficamente. Nos aseguraremos de ser escuchados, registrados y seguidos», concluyó Prabowo.