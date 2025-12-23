¡Hay señales específicas! Los internautas llaman a este código de carga Aura Kasih para Ridwan Kamil

Jacarta – Presunta proximidad Aura Kasih con Ridwan Kamil Los internautas todavía lo están desollando. Este problema surgió en medio de la noticia de la separación de Ridwan Kamil de Atalia Praratya, una pareja conocida por ser armoniosa y a menudo aparecía íntima en público.

Desde que surgió la noticia del proceso de divorcio, la atención del público no sólo se ha centrado en el proceso de separación entre ambos, sino también en las figuras que rodean a Ridwan Kamil. La propia Atalia Praratya enfatizó que su separación de Ridwan Kamil no estaba relacionada con la presencia de una tercera persona. Sin embargo, los internautas están ocupados destacando una serie de cargas de Aura Kasih que se considera que contienen ciertos «códigos». Desplázate para saber más, ¡vamos!

Aunque ni Aura Kasih ni Ridwan Kamil han aportado ninguna aclaración, los rastros digitales que circulan en las redes sociales han hecho que el público especule cada vez más. Varias cargas antiguas y nuevas pertenecientes a Aura Kasih fueron nuevamente desolladas e interpretadas con varias suposiciones.

Uno de los más discutidos fue la subida de Aura Kasih mientras estaba en el extranjero hace algún tiempo. En la foto, se ve a Aura posando mientras sostiene un paraguas. A primera vista, no hay nada llamativo, pero la atención de los internautas fue atraída por el pequeño texto en la esquina de la foto que decía ‘Miss U R’. Esta publicación fue entonces considerada como una señal implícita dirigida a la figura de las iniciales R.

La cosa no quedó ahí, Aura Kasih también subió una fotografía de un ramo de flores rosas acompañado de una carta de amor. En esta carga, Aura volvió a mencionar la inicial R. Aunque no mencionó el nombre claramente, el uso repetido de la inicial en realidad despertó la curiosidad del público. Muchos internautas lo vincularon con Ridwan Kamil, recordando las mismas iniciales.

El siguiente código que no llama menos la atención es la carga de Aura Kasih sobre una pintura. La pintura muestra la figura de un hombre sentado solo en una silla al borde de un lago, con una atmósfera que parece a la vez tranquila y melancólica. Los internautas compararon entonces la pintura con un antiguo vídeo que Ridwan Kamil había subido a su cuenta personal. Algunos pensaron que había similitudes entre los objetos de la pintura y las imágenes que había mostrado Ridwan Kamil.