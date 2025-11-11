Hay sanciones de Estados Unidos, el jefe de Pertamina habla abiertamente sobre la cooperación con Rosneft en la refinería de Tuban

Jacarta – Director Principal del PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, destacó que hasta el momento Pertamina sigue colaborando con una empresa energética de Rusia, Rosneftdesarrollar Fábrica tubána pesar de las sanciones de Estados Unidos de América.

«Hasta ahora todavía está con el antiguo socio (Rosneft)», dijo Simon en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Presidente Director de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri

Simon dijo que actualmente Pertamina se encuentra en la etapa de Decisión Final de Inversión (FID) para la Refinería de Tuban con Rosneft. Los resultados de la FID determinarán más adelante si es posible continuar con el proyecto de la Refinería de Tuban o si existen otros planes.

Maqueta del proyecto de refinería de petróleo Pertamina Rosneft Processing and Petrochemical (PRPP)

En cuanto a la certeza sobre cuándo se anunciarán los resultados de la FID, Simon dijo que proporcionaría los últimos avances en diciembre.

«Para FID, tal vez estemos mirando a principios de diciembre, está bien. Actualizaremos nuevamente más tarde», dijo Simon.

La declaración de Simon está en línea con la del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadaliaque aconsejaba al público que no se preocupara por las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, especialmente en lo que respecta a las empresas rusas de petróleo y gas que invierten en Indonesia.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia

Las sanciones fueron anunciadas el miércoles 22 de octubre de 2025 por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Anunció sanciones contra Rosneft y Lukoil, pidió un «alto el fuego inmediato» y añadió que la Casa Blanca estaba dispuesta a tomar nuevas medidas si fuera necesario.

El mismo miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que había cancelado su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Hungría, alegando que «no me parece bien».

Estados Unidos y sus aliados han impuesto varias rondas de sanciones financieras y comerciales a Rusia desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania en febrero de 2022, dirigidas a los bancos, la industria de defensa y las exportaciones de energía de Rusia.

Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin para la inversión y la cooperación económica, se reunirá con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, el sábado en Miami, Florida, informaron medios estadounidenses.

La reunión se produjo días después de que Trump cancelara sus planes de reunirse con Putin en Budapest, Hungría, y de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra Rosneft y Lukoil, los dos mayores productores de petróleo de Rusia, en un intento por presionar para lograr un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.