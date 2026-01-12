Hay que detener a Rusia, dice Zelenskyy mientras insta a Europa y Estados Unidos a unirse







presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy El lunes (hora local) afirmó que Rusia sufre pérdidas de no menos de 1.000 soldados cada día desde diciembre, afirmando que el país está pagando un alto precio «sólo para evitar que termine la guerra». Calificando la situación de «locura», Zelenskyy instó a Estados Unidos, Europa y sus socios internacionales a unirse para detener a Rusia, y enfatizó que el conflicto en curso pone de relieve el fracaso del mundo para protegerse de regímenes agresivos.

«En este momento, las pérdidas rusas ascienden a no menos de 1.000 muertos por día, y este ha sido el caso desde diciembre. Así es como Rusia está pagando esencialmente sólo para evitar que la guerra termine. Esto es una locura y sólo puede detenerse mediante fuerzas combinadas: las fuerzas de Europa y Estados Unidos, las fuerzas de todos nuestros socios», dijo Zelenskyy.

«Cada día de esta guerra es un recordatorio de que el mundo no puede protegerse de los locos. Debemos protegerlo. Hay que detener a Rusia», afirmó. El presidente ucraniano expresó su gratitud a los países y socios que apoyan militarmente a Ucrania. «¡Gracias a todos los que apoyan a Ucrania! ¡Gracias a todos los que ayudan a nuestro pueblo, a nuestra defensa y a nuestra recuperación! Gloria a Ucrania!», dijo.

Más temprano el viernes, Zelenskyy dijo que Rusia llevó a cabo un ataque aéreo masivo durante la noche contra Ucrania, lanzando 242 drones, 13 misiles balísticos y 22 misiles de crucero, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a decenas. En una publicación en X, Zelenskyy dijo que los ataques se dirigieron fuertemente a Kiev y varias otras regiones del país, dañando la infraestructura civil y las instalaciones energéticas durante un período de frío severo, mientras la guerra continúa en Europa del Este durante los últimos cuatro años.

Confirmó que sólo en la capital murieron al menos cuatro personas, incluido un miembro del equipo de una ambulancia. «En Kyiv y la región, las consecuencias de la masiva ataque ruso todavía se está tratando. Todos los servicios necesarios están desplegados. Sólo veinte edificios residenciales resultaron dañados», dijo Zelenskyy, añadiendo que las operaciones de recuperación están en curso en la región de Lviv y otras partes del país.

El presidente ucraniano dijo que decenas de personas resultaron heridas en los ataques y señaló que Rusia llevó a cabo un segundo ataque contra un edificio residencial precisamente cuando los socorristas estaban brindando asistencia después del ataque inicial.

