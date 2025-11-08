Hay polvos y notas sospechosas

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Praboworevelando una serie de recomendaciones Nuevo en la investigación de casos explosión De PEQUEÑO 72 Jacarta.

Dijo que la policía está investigando pruebas importantes que tienen el potencial de revelar el motivo y el patrón de planificación detrás de este impactante incidente.

«El equipo actual, por supuesto, continúa llevando a cabo una investigación en profundidad sobre las consecuencias de la explosión de ayer en SMA 72», dijo Listyo en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, el sábado 8 de noviembre de 2025.



La explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta, Kelapa Gading

«Se encontraron varias pruebas de apoyo que, por supuesto, estamos recopilando actualmente, hay escritos y luego hay pruebas. polvo «Lo que se cree que podría provocar una explosión, estamos recogiendo otras notas», dijo.

No sólo eso, los investigadores también están investigando las actividades digitales y los antecedentes del presunto autor.

«También realizamos controles en las redes sociales, en el entorno familiar, para recopilar todo. En concreto, una vez que esté completo, por supuesto, se dará a conocer oficialmente», dijo el Jefe de Policía.

Además de centrarse en las investigaciones técnicas, el general Listyo también destacó el impacto psicológico experimentado por los estudiantes tras la explosión. Admitió que le emocionó ver el entusiasmo de las víctimas que aún querían volver a la escuela a pesar de haber vivido un hecho traumático.



Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Sin embargo, por supuesto, una vez más, todos expresamos nuestra profunda preocupación y, por supuesto, estamos felices de que cuando hablamos con nuestros hijos, con sus hermanos menores, todavía estén entusiasmados por ir a la escuela y, por supuesto, eso es lo que esperamos», dijo Listyo.

Enfatizó que el apoyo psicológico a estudiantes y docentes es una responsabilidad compartida.

«Y, por supuesto, con respecto al trauma existente, es nuestro deber, especialmente por parte del equipo existente, seguir alentándolos a volver a la normalidad», dijo.

Anteriormente, se produjo una explosión en la mezquita SMAN 72 de Yakarta durante la oración del viernes, viernes 7 de noviembre de 2025, alrededor de las 12.30 WIB. Del total de 96 heridos, 29 personas siguen recibiendo tratamiento en el hospital. 14 en el Hospital Islámico Cempaka Putih, 14 en el Hospital Yarsi y uno en el Hospital Pertamina Jaya. Dos de ellos aún se encuentran en la UCI y requieren cuidados intensivos.